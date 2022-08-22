Geleneksel aşure günleri Karaköy'de başladı - Son Dakika
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Geleneksel aşure günleri Karaköy'de başladı

22.08.2022 16:54
Geleneksel aşure günleri Karaköy'de başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Muharrem ayı vesileyle geleneksel hale getirdiği aşure günleri, Karaköy Pazaryerinde okunan dualarla başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Muharrem ayı vesileyle geleneksel hale getirdiği aşure günleri, Karaköy Pazaryerinde okunan dualarla başladı. Yaklaşık bin kişilik aşureyi kendi elleriyle vatandaşa dağıtan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşların bol bol hayır dualarını aldı.

Muharrem ayı vesilesiyle, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Karaköy Pazaryerinde aşure hayrı yapıldı. Aşure dağıtım programına; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Dualar okundu

Aşure dağıtımı öncesi eller semaya açıldı, dualar okundu. Okunan duaların ardından kısa bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "2009 yılından beri geleneksel hale getirdiğimiz aşure hayrı programımızı bugün bir kez daha yapmanınım mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi sürecinde bu hayrı yerine getirememiştik. Bugün yine sizlerleyiz. Rabbim, bu hayrı tekrar yapmayı nasip etsin. Cumartesi günü, Sayın Cumhurbaşkanımızı Manisa'da ağırlamanın huzuru ve yorgunluğunu yaşıyoruz. Manisa'da yaptığımız hizmetlerin açılış programında bizleri şereflendirdiler, onurlandırdılar. Bu vesileyle, yapılan aşure hayrımızın Allah katında kabul olmasını diliyorum. Pazarcı esnafımıza da hayırlı işler diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından, aşure kazanının başına geçen Başkan Ergün, esnaf ve vatandaşlara aşureleri kendisi ikram etti. Aşureleri Başkan Ergün'den alan vatandaşlar da yapılan hayır nedeniyle teşekkür etti. - MANİSA

YORUMLAR
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Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı
Kaynak: İHA

Cengiz Ergün, Karaköy, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Geleneksel aşure günleri Karaköy'de başladı - Son Dakika

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