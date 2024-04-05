Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar ziyarette bulundu - Son Dakika
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Politika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar ziyarette bulundu

Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar ziyarette bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olan Emine Dönmez ve azaları, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Öküzcüoğlu, kadın muhtarın başarısını takdir ederek destek sözü verdi.

05.04.2024 16:59  Güncelleme: 17:05
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olma başarısını yakalayan Dağhacıyusuf Mahallesi Muhtarı Emine Dönmez ve azaları, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Misafirlerini kapıda karşılayan Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Cumhuriyet tarihimizde bir ilki gerçekleştirdiniz. İlçemizde kadın muhtarımız olmasını çok istiyordum. Her yerde seçilmiş veya atanmış, kadın erkek eşitliğinin olmasını istiyoruz. Dünyada ne varsa kadının eseridir. Atamız 'Ey Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil, göklerde yükselmeye layıksın' demiştir. 1926'da da Medeni Kanununu çıkartarak resmi nikahı getirdi, eşitliği, kadına velayet hakkını, mirastan eşit paylar almasını getirdi, bir çok Avrupa ülkesinden önce seçme seçilme hakkını getirdi. Bizde kadın dostu bir belediyeyiz. Bende kadınların muhtarlıkta da yer almasını istiyordum. Bir ilke imza attınız. Bugün küçük gibi görülen bu başarı bizim için anlamı büyük. Yarınlar için de kadınların önünü açmış oldunuz. O yönden sizi kutluyorum." dedi.

Alaşehir'in ilk kadın Muhtarı Emine Dönmez ise ziyaret sonrası şu açıklamalarda bulundu: "2019 yerel seçimlerinde de aday olmuştum, 90 oy ile kaybetmiştim. Ama yılmadım, bu seçimde kazandım. Bugün mazbatamızı aldık. Azalarımızla birlikte Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu ziyarete geldik. Başkanımızla hem tanıştık, hem de isteklerimizi ilettik. Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu bizlere büyük ilgi gösterdi, destek olacağını söyledi. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz."

Alaşehir'in ilk kadın muhtarı olarak ilçe tarihine geçen Emine Dönertaş ve azaları ziyaret sırasında Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk heykeli ile fotoğraf çektirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar ziyarette bulundu - Son Dakika

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