Manisa'da MHP'ye katılanlara rozetleri törenle takıldı

Manisa'nın Şehzadeler ve Ahmetli ilçelerinde MHP'ye üye olan 112 kişiye rozetleri törenle takıldı.
Partiden yapılan açıklamada Şehzadeler ilçesinde Öğretmenevi'nde düzenlenen törende bir süre önce Saadet Partisi ilçe yönetimindeki görevlerinden istifa eden Savaş Aytimur, Hatice Yumrutaş ve 55 kişinin MHP'ye katıldığı belirtildi.
Toplu katılım törenine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Manisa İl Başkanı Murat Öner'in de katıldığı ifade edildi.
Açıklamada Ahmetli ilçesinde de Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı sonrası partiye katılan 57 yeni üyeye rozetlerinin takıldığı bildirildi.
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