Manisa'da MHP'ye katılanlara rozetleri törenle takıldı - Son Dakika
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Manisa'da MHP'ye katılanlara rozetleri törenle takıldı

31.07.2022 17:25
Manisa'da MHP'ye katılanlara rozetleri törenle takıldı

Manisa'nın Şehzadeler ve Ahmetli ilçelerinde MHP'ye üye olan 112 kişiye rozetleri törenle takıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ve Ahmetli ilçelerinde MHP'ye üye olan 112 kişiye rozetleri törenle takıldı.

Partiden yapılan açıklamada Şehzadeler ilçesinde Öğretmenevi'nde düzenlenen törende bir süre önce Saadet Partisi ilçe yönetimindeki görevlerinden istifa eden Savaş Aytimur, Hatice Yumrutaş ve 55 kişinin MHP'ye katıldığı belirtildi.

Toplu katılım törenine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Manisa İl Başkanı Murat Öner'in de katıldığı ifade edildi.

Açıklamada Ahmetli ilçesinde de Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı sonrası partiye katılan 57 yeni üyeye rozetlerinin takıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Ahmetli, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisa'da MHP'ye katılanlara rozetleri törenle takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da MHP'ye katılanlara rozetleri törenle takıldı - Son Dakika
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