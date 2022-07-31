Partiden yapılan açıklamada Şehzadeler ilçesinde Öğretmenevi'nde düzenlenen törende bir süre önce Saadet Partisi ilçe yönetimindeki görevlerinden istifa eden Savaş Aytimur, Hatice Yumrutaş ve 55 kişinin MHP'ye katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Ahmetli, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Manisa'da MHP'ye katılanlara rozetleri törenle takıldı - Son Dakika

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