Mansur Yavaş, Başkent Arıcılık Zirvesi'nde Tarımın Stratejik Önemi Üzerine Konuştu - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, Başkent Arıcılık Zirvesi'nde Tarımın Stratejik Önemi Üzerine Konuştu

Mansur Yavaş, Başkent Arıcılık Zirvesi\'nde Tarımın Stratejik Önemi Üzerine Konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Arıcılık Zirvesi'nde tarım ve arıcılığın stratejik önemine dikkat çekti. Çiftçilere verecekleri desteklerle yerli üretimin artırılmasına vurgu yaptı.

19.10.2024 16:16  Güncelleme: 16:19
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Başkent Arıcılık Zirvesi"nin açılışına katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 18-19 Ekim tarihlerinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Başkent Arıcılık Zirvesi"ne katıldı. Zirvenin açılışının ardından fuar alanını ziyaret eden Yavaş, daha sonra APİ Avrasya Toplantısı için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen arıcı birlik başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkent Arıcılık Zirvesi'nde kırsal kalkınmanın önemine değinen Mansur Yavaş, tarım ve hayvancılık alanlarında yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi. Arıcılığın ve tarımın stratejik önemine işaret eden Yavaş, "Arılar olmazsa, döllenme olmaz; sebzeler, meyveler yok olur ve ilerleyen yıllarda gıda ithalatına bağımlı hale geliriz" dedi.

Yavaş, belediyenin üreticilere tohum, gübre, sulama borusu ve mazot gibi desteklerle yardımcı olduğunu ve bu sayede üretimin arttığını belirtti. Ayrıca kent merkezlerine göç eden birçok çiftçinin bu destekler sayesinde tarıma geri döndüğünü aktaran Yavaş, kadın üreticilere yönelik teşviklerin artırılması için kırsal kalkınma kooperatifleri kurduklarını da ekledi.

Tarımın ve hayvancılığın sürdürülebilir, bilimsel yöntemlerle yapılması gerektiğini söyleyen Yavaş, "Babadan kalma usullerle değil, bilimsel ve teknik yöntemlerle üretim yapılmalı. Aksi takdirde dünyayla rekabet etme şansımız olmaz" ifadesini kullandı.

Yavaş, sahte bal üretimi gibi sorunlara karşı üreticilerin birlik olması gerektiğine de vurgu yaptı.

Yerli üretimin stratejik bir beka sorunu olduğunu hatırlatan Yavaş, Ukrayna- Rusya savaşının buğday tedarikinde yaşattığı sıkıntılara dikkat çekti. Hükümetin ve belediyelerin tarıma destek vermesi gerektiğini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olma iddiamızı kaybetmemek için tarım ve hayvancılığı desteklemek zorundayız. Bugün birçok şeyi ithal ediyoruz. Yapılacak desteklerle tekrar ülkemizde üretir duruma gelmek zorundayız. Çünkü üretilecek bu tür gıdalar beka sorunudur. Yarın başkasının eline bakmamak için bunları üreteceğiz. Çok da kolay. Onlar ucuza üretiyor denirken burada da anayasa ve bütün kanunlarda tarıma, çiftçiye destek olmak mecburiyeti vardır. Hükümetler, belediyeler yeter ki bu desteği versinler. Elbette o zaman çiftçimiz de modern usullerle dünyayla rekabet edecek hale gelecektir. Bizlere düşen de sizlere destek olmak." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş, Başkent Arıcılık Zirvesi'nde Tarımın Stratejik Önemi Üzerine Konuştu - Son Dakika

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