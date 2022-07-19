Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz - Son Dakika
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Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz

19.07.2022 15:14

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ziyarette bulundu. Yavaş, "Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz" notuyla 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin çekimleri için Ankara'da bulunan Beşikçioğlu ile bir kare paylaştı.

Hayranları tarafından merakla beklenen 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin çekimleri başladı. Oyuncular, okuma provasının ardından setteki ilk gün için Ankara'da bir araya geldi.

YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenomen dizide Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Yavaş, Beşikçioğlu'yla çektirdiği fotoğrafa "Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz" notunu düştü.

İşte Yavaş'ın o paylaşımı;

Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu ile fotoğrafını paylaştı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz - Son Dakika
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