Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile birlikte Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yavaş'ın ziyaretleri arasında Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ'ın da olduğu belirtildi.

26.03.2025 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için cezaevine geldi. Mansur Yavaş'ın burada Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ 'yı da ziyaret edeceği öğrenildi.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu\'nu Cezaevinde Ziyaret Etti
Kaynak: DHA

Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Tayfun Kahraman, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Veli Ağababa, Milletvekili, Mansur Yavaş, Mahir Polat, Ümit Özdağ, Ahmet Özer, Politika, İstanbul, Marmara, Malatya, 3-sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:10:11. #7.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement