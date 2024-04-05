Mansur Yavaş ile 16 ilçe belediye başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş ile 16 ilçe belediye başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 16 ilçenin belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti. Yavaş ve belediye başkanları Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

05.04.2024 19:13  Güncelleme: 19:56
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Mansur Yavaş ile 16 ilçe belediye başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 16 ilçenin belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile kentteki 16 ilçenin belediye başkanları mazbatalarını almasının ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Yavaş ve belediye başkanları Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Yavaş, daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Yavaş, özel deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sizin öncülüğünüzde, milletimizin topyekun en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin ana karargahı Başkentte, yine milletimizin takdiriyle ikinci kez belediye başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim. Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim. Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim. Türk milletine olan sevginiz ve geleceğimize ışık tutan ilkeleriniz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Tek idealimiz, sizin yol göstericiliğinizde Başkent Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmektir. Ruhunuz şad olsun."

Yavaş'a Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş ile 16 ilçe belediye başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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