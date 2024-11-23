Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattının ihalesinde tasarruf yapıldığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde tasarruf yapıldığını duyurdu. 575 milyon avroluk ihaleyi 187 milyon avroya düşürdüklerini açıkladı.
ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"575 milyon avroya razı olmadık, Ankaralıların hakkını savunduk. İhaleyi yeniledik, ikinci turda 187 milyon avro daha az teklif aldık. Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde sağladığımız tasarruf, halkımızın parasını gözeten yönetim anlayışımızın en somut göstergesi. Ankara için şeffaf ve akılcı yönetim kazandırıyor." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Mansur Yavaş, Mamak Metrosu İhalesinde Büyük Tasarruf Sağladı - Son Dakika
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