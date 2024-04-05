Politika

Mansur Yavaş: "Nefret siyaseti artık bu topraklardan silinip atılmalıdır"

ANKARA - Yerel seçimlerin ardından yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş, vatandaşlarla bir araya gelerek, "Kibir, nefret ve ayrıştırma siyaseti artık bu topraklardan silinip atılmalıdır" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş ile CHP'li ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Merkez Binası önünde vatandaşlar ile bir araya geldi. Burada halka hitap eden Yavaş, "5 yıl önce seçimlerin ardından olduğu gibi yine burada toplandık. Bu başarı sizin sevginizle kazanıldı" dedi.

Seçimden önceki 5 yılını değerlendiren Yavaş, Ankara'ya şeffaf, katılımcı, adil ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını getirdiklerini söyledi. Kimseyi ayırmadan ve hangi bölgeden ne kadar oy alındığına bakılmaksızın hizmet ettiklerini dile getiren Yavaş, Ankaralıların başını öne indirecek tek bir işin içinde olmadığını kaydederek rekor oyla vatandaşların kendisine beş yıl daha emanet ettiğini vurguladı.

"Kibir nefret ayrıştırma siyaseti artık bu topraklardan silinip atılmalıdır"

Kamuoyu anketleri ve seçim sonuçlarından halkın yöneticilerden polemik istemediği sonucunun çıktığını sözlerine ekleyen Yavaş, "Halk artık kavga etmeyen, işini yapan, çok çalışan kişilere teveccüh gösteriyor, 'işini yap kötü günümde yanında ol' diyor. Bunun da en büyük kanıtı Ankara seçimlerindeki rekor oy farkıdır. Bu nedenle 'Az Laf Çok İş' dedik. Umuyoruz ki bu anlayış Türkiye'de siyaset yapan herkesi sirayet etmelidir. Halkı anlayan, dertleriyle hemhal olan yalnızca halkın verdiği görevi yapan anlayış ülkemizde hakim olmalıdır. Kibir nefret ayrıştırma siyaseti artık bu topraklardan silinip atılmalıdır. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada yaptığımız çalışmalar ve siyasi tutumumuz nedeniyle herkes bizim belediyecilik anlayışımızı konuşuyor. Herkes Mansur Yavaş Belediyeciliğini konuşuyor. Bu da benim en büyük onurum, torunlarıma bırakacağım en büyük mirasım olacaktır. Bu dönemde de Ankara'mızın altyapısıyla, yeşil alanlarıyla, teknoloji merkezleriyle, gençlik merkezleriyle, ulaşımıyla, yollarıyla, tarihi ve kültürüyle, sanatıyla, sporuyla ve elbette dayanışmasıyla geleceğe taşımak için çok çalışacağız" şeklinde konuştu.