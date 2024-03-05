Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim nedeniyle ilk defa afişlere fotoğraflarım basıldı. Bütün masrafları il başkanlığı ödüyor." dedi.
Yavaş, CHP Bala Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.
Burada konuşan Yavaş, görevi süresince ihaleleri canlı yayınladıklarını, vatandaşın nereye, ne kadar harcandığını rahatlıkla görebildiğini söyledi.
Kendi fotoğrafının 5 yıl boyunca Ankara'nın hiçbir yerinde olmadığını dile getiren Yavaş, "Seçim nedeniyle ilk defa afişlere fotoğraflarım basıldı. Bütün masrafları il başkanlığı ödüyor. Başka belediye başkanları gibi kendi reklamımı yapmak için sizlerden aldığı parayı asla kullanmadık." diye konuştu.
Bala-Gölbaşı arasına yeni EGO hattı açtıklarını belirten Yavaş, şunları kaydetti:
"49 köye ücretsiz internet, 42 köye yangın söndürme tankeri verdik. 36 mahallemizde asbestli su borularını tamamen yeniledik. 55 mahallede 205 bin metre yeni içme suyu döşedik, 10 mahallemizin kanalizasyon sorununu çözdük, 3 mahallede de devam ediyor. Tepeköy ve Karadalak İçme Suyu Arıtma Tesislerinin kapasitesini artırıyoruz, çalışmalar tamamlandıktan sonra 45 mahallemizin tamamının suyunu çoğaltmış olacağız. Ankara su temininde Kızılırmak Sistemi 2. merhaledeki 1. kademe iletim hattını da yapıyoruz."
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Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden göreve gelmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini tanıttı. Fırıncıoğlu, şehrin hak ettiği değeri alması için gerekli projeleri hazırladıklarını ve Bartın'ın geleceği ve gelişimi için çalışacaklarını belirtti. Yeni dönemde hayata geçirilecek projeler arasında trafik master planı, Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenmesi, İnkumu tatil beldesine tünel inşa edilmesi, turizm amaçlı cam teras inşası gibi çalışmalar yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da bir okulun açılış programına katılarak konuşma yaptı. Bakan Tekin, eğitimde işbirliği ve projelerin önemine vurgu yaparak, gelecek kuşaklara referans olacak çocuklar yetiştirmenin önemini belirtti.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şırnaklı esnaf 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hizmet siyasetinden yana tercihlerini kullanacaklarını belirtti.
CHP Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz, 7 başlık altında, 107 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Önceliklerinin Kepez'de halkın geçim derdine çare bulmak olduğunu belirten Kocagöz, projelerinin temelinde önce insan anlayışının yattığını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seçim Öncesi Mali Raporu'nu internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladı. Rapor, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği tarihten itibaren borçlarda 1 milyar 858 bin 913 dolar azalma olduğunu gösteriyor. Yavaş, temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığını kamuoyuna açıkladığını belirtti ve halkın verdiği paranın hesabını kuruşu kuruşuna vermeye devam edeceklerini söyledi.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunması çalışmaları kapsamında Altınyazı Barajı'nda balıkçılık yapanları denetledi. Jandarma ekipleri, balıkçıların belgelerini kontrol etti.
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yaptığı basın toplantısında Kırşehir'in uyuşturucu riski en düşük iller arasında yer aldığını ve son 3 yılda madde bağlantılı ölüm olayı meydana gelmediğini belirtti. Ayrıca, kentte gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar yapıldığını ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir vergi kaybının önüne geçildiğini açıkladı. Vali Buhara, ayrıca düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar ve huzur güven uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Çin, zayıflayan ekonomisini güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi adımı açıkladı ve 2024 için de yüzde 5 civarında 'iddialı' bir büyüme hedefi belirledi.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları, sivil toplum kuruluşları ve kurumları ziyaret ederek projelerini anlatıyor. İba, Kent Park Projesi ve otopark sorununa çözüm önerilerini paylaşırken, turizme katkı sunacak projeleri de anlatıyor. Diğer adaylar da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştiriyor.
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