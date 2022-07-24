Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum

24.07.2022 15:16

Ankapark'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisiyle televizyona çıkmak isteyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e verdiği cevapta, "Kontrole gitmesini öneriyorum önce çünkü ruh sağlığından endişe ediyorum. Muhatap olmak istiyor ama önce tedavi olsun sonra muhatap olurum" ifadelerini kullandı.

" Paris'teki Disneyland gibi olacak, yılda 10 milyon turist gelecek" denilerek eski ABB Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılan Ankapark, 2 yıl süren dava sonucu Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Başkan Mansur Yavaş, metal çöplüğü haline gelen parkın kapılarını açtı ve gazeteciler 801 milyon dolarlık enkaz yığınını görüntüledi. 2 yıl süren hukuk mücadelesi sonrası ABB'ye devredilen parktaki oyuncakların paslandığı, dinozor maketlerinin parçalandığı görüldü.

ANKAPARK'IN GELECEĞİNİ ANKARALILAR BELİRLEYECEK

Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından konuşan Mansur Yavaş, milyon dolarların heba olduğu projenin geleceğini Ankaralıların belirleyeceğini belirterek anket öneri formunun 'forms.ankara.bel.tr/ankapark' adresi üzerinden açıldığını ifade etti.

MELİH GÖKÇEK CANLI YAYINA BAĞLANDI

Yavaş'ın Ankapark ile ilgili sert tepkileri sonrası dün gece canlı yayına bağlanan Gökçek ise "Yavaş'ın halka sorma fikrini "Halka nasıl soracak, kendisi ne isterse onu çıkartacak. Gerçekten sormayacak ki. Ver o zaman Çevre Bakanlığı'na, vermez. Burayı yok etmek için elinden geleni yapacak" sözleri ile eleştirdi.

"BEN SORARIM YAPARIM DİYOR AMA KARARI BELEDİYE MECLİSİ VERİR"

Parkın 29 yıllığına Atatürk Orman Çiftliği'nden belediyeye verildiğini anlatan Gökçek, "Yani bu mülk 29 yıl sonra verilmek zorunda. Ankara Belediyesi'nin malı değil ki. Yani Atatürk Orman Çiftliği oradaki oyuncakları en ince teferruatına kadar biliyor. Mansur Yavaş 'Ben sorarım ve yaparım' diyor, yapamaz. Belediye meclisi karar verir" diye konuştu. Gökçek, Yavaş'a kendisiyle canlı yayına çıkmak için yaptığı daveti de yineledi.

"GÖKÇEK'İN RUH SAĞLIĞINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Bugün hurdalığa dönen Ankapark'a İYİ Parti lideri Meral Akşener ile birlikte giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş incelemelerin ardından basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Kendisine Gökçek'in program daveti hatırlatılan Yavaş, "Kontrole gitmesini öneriyorum önce çünkü ruh sağlığından endişe ediyorum. Attığı tweetlere söylediği sözlere bakarsanız görürsünüz. Muhatap olmak istiyor ama önce tedavi olsun sonra muhatap olurum" ifadesini kullandı. O sırada Yavaş'ın yanında bulunan Akşener ise bu yanıt için "Çok iyiydi" ifadesini kullandı.

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum - Son Dakika


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