Mao Zedong'un ölümünün 50. yılında Çin'deki mirası tartışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mao Zedong'un ölümünün 50. yılında Çin'deki mirası tartışılıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un ölümünün üzerinden 50 yıl geçti. Kültür Devrimi başta olmak üzere politikalarının izleri hala sürerken, Mao'nun mirası hem eleştiriliyor hem de ulusun kurtarıcısı olarak görülüyor.

Çin'de komünist devrimi gerçekleştirerek Çin Halk Cumhuriyeti'ni kuran Mao Zedong'un ölümünün ardından 50 yıl geride kalırken, eleştirilere hedef olan Kültür Devrimi başta olmak üzere ülke üzerinde bıraktığı izler hala tazeliğini koruyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un ölümünün üzerinden 50 yıl geçti. 1966-1976 yılları arasında uygulanan ve eleştirilere hedef olan Kültür Devrimi başta olmak üzere, Mao'nun ülke üzerinde bıraktığı izler hala tazeliğini koruyor. 27 yıllık iktidarı boyunca uyguladığı politikalar nedeniyle acı çeken kesimler tarafından ölümü memnuniyetle karşılanan Mao'nun ardından, geniş kitleler ise yas tutuyor.

Birçok kişi tarafından hala ulusun kurtarıcısı olarak görülen Mao, aynı zamanda iktidarı döneminde bürokratik kadroları dağıtmak, ekonomiyi felç etmek ve şiddet ile zulme yol açmakla suçlanıyor. Buna rağmen Mao'nun Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bulunan 6 metrelik portresi Çin'in siyasi gücünün sembolü olarak görülüyor. Kurucu liderin anıt mezarı ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mao'nun politikalarından Xi Jinping de etkilendi

Çin'in şu anki devlet başkanı olan Xi Jinping'in de Mao'nun politikalarından olumsuz etkilenen kesimlerin arasında yer alması, konuyla ilgili tartışmaları alevlendiriyor. Xi'nin babası olan eski Çin Başbakan Yardımcısı Xi Zhongxun'un Kültür Devrimi döneminde tasfiye edilerek zulme uğradığı ve ailenin evinin yağmalandığı biliniyor. Xi'nin ise o dönemde "gerici öğrenci" olarak fişlendiği, sorgulandığı, zorunlu siyasi eğitime tabi tutulduğu ve hatta idamla tehdit edildiği belirtiliyor. Xi'nin 2000 yılında verdiği bir röportajda "İnatçı bir yapım olduğu ve zorbalığa boyun eğmeyi reddettiğim için isyancı grupları kızdırdım. Her kötü şey benim üzerime atıldı. Henüz 15 yaşında bile değildim" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdiği biliniyor. 1969 yılında yaşıtı olan diğer pek çok genç gibi kırsal kesime gönderilen Xi'nin 7 yılını Çin'in kuzeybatısındaki yoksul bir köyde geçirdiği de kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer alıyor.

Xi, Mao'ya benzemekle eleştiriliyor

Buna rağmen Xi Jinping'in, ne ailesinin çektiği acılar ne de tanık olduğu diğer trajediler için Mao'yu hiçbir zaman kamuoyu önünde suçlamadığı biliniyor. Bazı kesimler 2012'de göreve gelen Çin Devlet Başkanı'nın Mao döneminin uygulamalarını giderek daha fazla benimsediği görüşünü dile getiriyor. Xi'nin otoritesini güçlendirdiği, Mao'dan bu yana kendi adını anayasaya ve devlet ideolojisine resmi olarak yazdıran ilk lider olduğu ve ideolojik uyum ile ÇKP içindeki disiplini öne çıkardığı belirtiliyor. Görev süresi sınırlarını kaldıran Xi'nin, Mao'dan sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nin en uzun süre görev yapan lideri olma yolunda ilerlemesi de dikkat çekiyor. Xi'nin Maoizmin bazı ilkelerini milliyetçilik ve popülizm yoluyla yeniden uygulamaya koyduğunu belirten uzmanlar, onun Mao'yu doğrudan eleştirmekten kaçınmasını ise ÇKP'yi geniş kesimler tarafından benimsenen bir kitle partisi yapma hedefine bağlıyor. Xi'nin bu politikasının ne denli başarılı olacağı ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mao Zedong'un ölümünün 50. yılında Çin'deki mirası tartışılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
12:00
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:08:03. #7.12#
SON DAKİKA: Mao Zedong'un ölümünün 50. yılında Çin'deki mirası tartışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement