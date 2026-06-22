Maraşlılar Bornova'da Buluştu - Son Dakika
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Maraşlılar Bornova'da Buluştu

Maraşlılar Bornova\'da Buluştu
22.06.2026 18:03
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İZMİRMARAŞDER'in düzenlediği kahvaltıda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği tarafından Bornova'da düzenlenen kahvaltıda Maraşlılar bir araya geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Yaşadığımız coğrafyada varlığımızı sürdürmemizin en önemli nedeni, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız, birliğimiz ve beraberliğimizdir. Biz de ülkemizde birliğimizi ve beraberliğimizi, tıpkı Maraşlı kardeşlerimizin gösterdiği gibi sağlam tutarsak, Allah'ın izniyle karşımızda hiçbir güç duramaz" dedi.

İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği (İZMİRMARAŞDER) tarafından Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy'de organize edilen kahvaltı programında Maraşlılar buluştu. Programda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Bugün burada sizlerle olmaktan, aynı çatı altında buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Değerli kardeşimiz Safa Narlı, birlikten ve beraberlikten bahsetti. Kahramanlık unvanının verilmesinin nedenlerini ifade etti. Bunların hepsi bizim için birer madalyadır. Bu unvan, milli mücadelede ortaya çıkan kahramanlık ruhunun bir nişanesi olarak Kahramanmaraşlılara verilmiştir. Sütçü İmam'dan başlayarak bir milletin direniş ve mücadele ruhunu temsil etmişlerdir. Ülke olarak en çok ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliktir. Bu buluşma da bunun en güzel örneklerinden biridir. Yaşadığımız coğrafyada varlığımızı sürdürmemizin en önemli nedeni, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız, birliğimiz ve beraberliğimizdir. Şunu çok iyi biliyoruz ki güçlü olmak, barışı ve huzuru beraberinde getirir. Biz de ülkemizde birliğimizi ve beraberliğimizi, tıpkı Maraşlı kardeşlerimizin gösterdiği gibi sağlam tutarsak, Allah'ın izniyle karşımızda hiçbir güç duramaz" ifadelerini kullandı.

Birlik beraberlik mesajları veren Dernek Başkanı Safa Narlı ise, "Bugün burada İzmir'imizin güzel ilçesi Bornova'nın bu güzel sabahında sadece bir kahvaltı sofrasında buluşmadık. Aynı dağın rüzgarını hissetmiş, aynı türkülere kulak vermiş, aynı hatıraların izini yüreğinde taşıyan gönüller olarak bir araya geldik. Memleket hasretini muhabbete, hemşeriliği kardeşliğe dönüştüren bir gönül sofrasında buluştuk. Kahramanmaraş sadece bir şehir değildir. Kahramanmaraş, yiğitliğin, iradenin adıdır. Kahramanmaraş, gerektiğinde vatanı için canını ortaya koyan sarsılmaz bir millet duruşunun adıdır. Bu şehir, İstiklal Madalyası'nı tek başına alan ilk şehirdir. Bu şehir, Sütçü İmam'ın ilk kurşununda yankılanan cesaretin şehridir. Bu şehir, 'Bayraksız namaz kılınmaz' diyerek istiklal mücadelesine öncülük eden Rıdvan Hoca'nın ve nice kahramanın şehridir. Fakat Maraş'ın asıl büyüklüğü yalnızca tarihindeki kahramanlıklarda değildir. Maraş'ın büyüklüğü, insanının yüreğindedir. Çünkü Maraş'ın kahramanlığı taşına toprağına değil, insanının karakterine yazılmıştır. Maraşlı olmak, Sözünün eri olmak demektir. Maraşlı olmak, zor zamanda omuz vermek demektir. Maraşlı olmak, Birlikten kuvvet, kardeşlikten bereket doğduğunu bilmektir" şeklinde konuştu.

Memleket sevgisinin Kahramanmaraş ve İzmir arasında gönül köprüsü kurduğunu ifade eden Narlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bizler Ege'nin incisi İzmir'de yaşıyoruz. Bu güzel şehrin havasını soluyor, sokaklarında yürüyor, ekmeğini paylaşıyor, geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Çünkü memleket sevgisi sadece doğduğun yeri özlemek değildir. Memleket sevgisi, doğduğun yerin güzelliklerini yaşadığın yere taşımaktır. Derneğimiz de bunun için vardır. Birlik olmak için vardır. Dayanışmak için vardır. Kültürümüzü yaşatmak için vardır. Gençlerimize köklerini anlatmak için vardır. Geçmişimizle geleceğimiz arasında güçlü bir köprü kurmak için vardır. Bizim mayamızda ayrılık değil birlik vardır. Husumet değil muhabbet vardır. Ötekileştirmek değil kucaklaşmak vardır. Bizim istikametimiz ortak bir istikamettir. Kardeşliğin büyümesidir. Millet olma şuurunun güçlenmesidir. Kahramanmaraş'tan İzmir'e, Edirne'den Hakkari'ye 81 ilin aynı hedefe, aynı istikamete yürümesidir. Dün Sütçü İmam'ın cesaretinde tecelli eden ruh neyse, bugün Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek, güzelleştirecek, muhabbet rüzgarı estirecek ruh da odur. Rabbim birliğimizi daim, kardeşliğimizi kaim eylesin, muhabbetimizi artırsın. Gönüllerimizi bir, istikametimizi bir eylesin. Allah'a emanet olun."

Programa AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İZMİRMARAŞDER Başkanı Safa Narlı'nın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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