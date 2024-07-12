Mardin Büyükşehir Belediyesi Yön Levhaları Nedeniyle Elektrik Kesintisi - Son Dakika
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Politika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Yön Levhaları Nedeniyle Elektrik Kesintisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Yön Levhaları Nedeniyle Elektrik Kesintisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, Kızıltepe Yeni Mahalle'de yön levhalarını kaldırama monte ettiği sırada yer altından geçen elektrik kablolarına zarar verdi. Cadde üzerinde bulunan birçok iş yerinin elektriği kesildi. Esnaf, belediye ekiplerine tepki gösterdi.

12.07.2024 14:21  Güncelleme: 14:24
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, Kızıltepe Yeni Mahalle'de yön levhalarını kaldırama monte ettiği sırada yer altından geçen elektrik kablolarına zarar verdi. Cadde üzerinde bulunan birçok iş yerinin elektriği kesildi. Esnaf, belediye ekiplerine tepki gösterdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydan'ında trafik akışını düzenlemek için yün levhalarını yerleştirdi. Meydanın girişinde kaldırıma monte edilen yön levhası yer altından geçen elektrik şebekesine zarar verdi. Cadde üzerinde bulunana bir çok iş yerinin elektriği kesildi. Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerine tepki gösteren esnaf, yaz sıcağında mağdur edildiklerini ifade etti.

Cadde üzerinde bunun kasap, fırın, matbaa gibi işletme sahipleri, belediyenin elektrik şirketiyle koordineli bir şekilde çalışma yapması gerektiğini belirterek mağduriyetlerinin hemen giderilmesini istedi.

Cadde üzerinde kasap dükkanı işleten Ekrem Şeran, "Biz burada esnafız. Büyükşehir Belediye ekipleri geldi, burada levhaları yere çaktı. Yeraltı kablosu kesildi. Kimse gelmiyor, kimse uğraşmıyor. Ben burada kasabım, etler hepsi kokacak" dedi.

Aynı cadde üzerinde ekmek fırını  işleten Oktay Ergül ise "Sabah belediye ekipleri geldi, yön levhalarını çaktı. Sabahtan elektriklerimiz gitti, bütün ekmeklerimiz fabrikada kaldı. Perişan olduk. Lütfen bu konuya bir çare bulalım" ifadelerini kullandı.

Esnaf arıza kaydı oluşturduktan sonra Dicle Elektrik arıza ekipleri bölgeye gelerek çalışma başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mardin Büyükşehir Belediyesi Yön Levhaları Nedeniyle Elektrik Kesintisi - Son Dakika

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