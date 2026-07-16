Mardin\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Anıldı

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırını ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi"nin gezilmesiyle başladı. Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin hafızasında nesilden nesile aktarılacak tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek milli iradeye sahip çıktığını belirten Akkoyun, alçakların namlularından çıkan kurşunların milletin göğsündeki sarsılmaz iman zırhını aşamadığını dile getirdi.

Konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un dizelerine de yer veren Akkoyun, "İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde ifade ettiği gibi her daim birlikten, beraberlikten ve sarsılmaz imanından güç alan Aziz Milletimiz, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini bozguna uğratmış ve hafızalardan asla silinmeyecek büyük bir destan yazmıştır. O gece fezada yankılanan ezanlar, selalar ve tekbirler ile Aziz Milletimiz, istikbaline ve istiklaline vurulmak istenen prangaları parçalayıp, vatanına ve mukaddesatına canı pahasına sahip çıkarak, ülkemize diz çöktürmek isteyen ihanet şebekelerine ders verdiği tarihi bir gündür. 15 Temmuz, hakkın batıla, sadakatin ihanete, cesaretin korkaklığa, mertliğin namertliğe ve milli iradenin vesayete karşı kazandığı demokrasi zaferinin adıdır. 15 Temmuz Gecesi'nde Milletimiz, hainlere karşı Malazgirt'ten, İstanbul'un Fethi'nden, Çanakkale Zaferi'nden ve İstiklal Savaşı'ndan aldığı güç ve ilhamla mücadele etmiş, "Kaderin üstünde bir kader vardır." diyerek vatan toprağında yatan enbiya ve evliyalarının da dualarıyla onurunu ve bağımsızlığını namerde bırakmamıştır" dedi.

Akkoyun, 15 Temmuz'un hakkın batıla, sadakatin ihanete, cesaretin korkaklığa, mertliğin namertliğe ve milli iradenin vesayete karşı kazandığı demokrasi zaferinin adı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O gece Vatanımıza ve Milletimize kasteden alçakların gözden kaçırdığı önemli iki husus vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve Aziz Milletimizin sarsılmaz cesareti. Aziz Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın milli iradeye sahip çıkma çağrısına topyekün icabet ederek cennet vatanımızın üzerindeki hain planları ve ihaneti bertaraf etmiştir. O gece birlik ve beraberlik içerisinde 'Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır.' diyerek inancın ve imanın zaferini tüm dünyaya ilan ettik."

Konuşmaların ardından Mardinli milli sporcuların taşıdığı sancak ve Türk bayrakları Vali Akkoyun'a teslim edildi.

Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, 15 Temmuz gazileri, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MARDİN