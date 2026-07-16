Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Anıldı

Mardin\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Anıldı
16.07.2026 04:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen anma programı, fotoğraf sergisi, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vali Tuncay Akkoyun konuşmasında, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik içinde ihaneti bozguna uğrattığı bir demokrasi zaferi olduğunu vurguladı. Programa askeri erkan, üniversite rektörü, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırını ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi"nin gezilmesiyle başladı. Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin hafızasında nesilden nesile aktarılacak tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek milli iradeye sahip çıktığını belirten Akkoyun, alçakların namlularından çıkan kurşunların milletin göğsündeki sarsılmaz iman zırhını aşamadığını dile getirdi.

Konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un dizelerine de yer veren Akkoyun, "İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde ifade ettiği gibi her daim birlikten, beraberlikten ve sarsılmaz imanından güç alan Aziz Milletimiz, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini bozguna uğratmış ve hafızalardan asla silinmeyecek büyük bir destan yazmıştır. O gece fezada yankılanan ezanlar, selalar ve tekbirler ile Aziz Milletimiz, istikbaline ve istiklaline vurulmak istenen prangaları parçalayıp, vatanına ve mukaddesatına canı pahasına sahip çıkarak, ülkemize diz çöktürmek isteyen ihanet şebekelerine ders verdiği tarihi bir gündür. 15 Temmuz, hakkın batıla, sadakatin ihanete, cesaretin korkaklığa, mertliğin namertliğe ve milli iradenin vesayete karşı kazandığı demokrasi zaferinin adıdır. 15 Temmuz Gecesi'nde Milletimiz, hainlere karşı Malazgirt'ten, İstanbul'un Fethi'nden, Çanakkale Zaferi'nden ve İstiklal Savaşı'ndan aldığı güç ve ilhamla mücadele etmiş, "Kaderin üstünde bir kader vardır." diyerek vatan toprağında yatan enbiya ve evliyalarının da dualarıyla onurunu ve bağımsızlığını namerde bırakmamıştır" dedi.

Akkoyun, 15 Temmuz'un hakkın batıla, sadakatin ihanete, cesaretin korkaklığa, mertliğin namertliğe ve milli iradenin vesayete karşı kazandığı demokrasi zaferinin adı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O gece Vatanımıza ve Milletimize kasteden alçakların gözden kaçırdığı önemli iki husus vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve Aziz Milletimizin sarsılmaz cesareti. Aziz Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın milli iradeye sahip çıkma çağrısına topyekün icabet ederek cennet vatanımızın üzerindeki hain planları ve ihaneti bertaraf etmiştir. O gece birlik ve beraberlik içerisinde 'Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır.' diyerek inancın ve imanın zaferini tüm dünyaya ilan ettik."

Konuşmaların ardından Mardinli milli sporcuların taşıdığı sancak ve Türk bayrakları Vali Akkoyun'a teslim edildi.

Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, 15 Temmuz gazileri, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Politika Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

04:30
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
00:03
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
00:01
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
23:38
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
22:57
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 04:39:11. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.