Mardin\'de Vali Akkoyun ve Ahmet Türk, Play-Off maçında buluştu

05.05.2026 12:19  Güncelleme: 12:23
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı iken cezasından dolayı görevden alınan Ahmet Türk ile yerine kayyum olarak atanan Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun Nesine 2. Lig Play-Off 1. tur rövanş karşılaşmasında tribünde selamlaşıp birlikte müsabakayı izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 2. Lig Play-Off 1. tur rövanş karşılaşmasında Mardin 1969 Spor ile Kahramanmaraş İstiklalspor karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Mardin temsilcisi, penaltı atışları sonucunda rakibini 6-5 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla Mardin 1969 Spor, finalde Muşspor'un rakibi oldu. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda oynanan mücadeleyi izlemek üzere stadyuma gelen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, girişte sporseverlerin ve Mardin halkının yoğun ilgiyle karşılandı. Vali Akkoyun, cezası nedeni ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden alınan Ahmet Türk ile de selamlaştı. İkili maçtan önce bir süre sohbet ettikten sonra müsabakayı izledi. - MARDİN

Kaynak: İHA

