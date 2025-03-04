Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, DİKA\'yı Ziyaret Etti

Politika

Mardin Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, beraberindeki Vali Yardımcısı Hasan Kurt ile birlikte Dicle Kalkınma Ajansı'nı (DİKA) ziyaret etti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, beraberindeki Vali Yardımcısı Hasan Kurt ile birlikte Dicle Kalkınma Ajansı'nı (DİKA) ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç tarafından kurumun çalışmaları ve projeleri hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

Genel Sekreter Aniç, Vali Akkoyun'a Bölge Planı, Vizyon ve Stratejik Öncelikler, Tamamlanan, Devam Eden ve Planlanan Projeler, Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi, Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi, Yerel Kalkınma Hamlesi ve Coğrafi İşaretli Tescil Çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sırasında, DİKA'nın bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü projeler ve stratejik öncelikler ele alındı. Ayrıca, sosyal girişimcilik ve yeşil dönüşüm gibi önemli konuların bölgeye sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Vali Akkoyun, DİKA'nın bölge kalkınmasına yönelik çalışmalarını takdir ederek, kurumun projelerinin Mardin ve çevresine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. - MARDİN