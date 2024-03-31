Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı.
Oy verme işlemi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, demokrasinin gereği olan seçimlerin, vatandaşların iradesinin sandığa yansıtılması olduğunu söyledi. Kamu görevlileri olarak gerek seçim öncesi gerek seçim sırasında gerekse de seçim sonrasında vatandaşların huzur içerisinde oylarını kullanmalarını sağlamak için gerekli güvenlik tedbirleri aldıklarını vurgulayan Vali Akkoyun; "İlimizde vatandaşlarımız saat 07: 00 itibarıyla oy verme işlemine başladılar. Şu saat itibariyle de çok şükür herhangi bir önemli olayımız bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız huzur içerisinde, sükunet içerisinde oylarını kullanmaktadırlar. Saat 16: 00 itibariyle de oy verme işlemi sona erecektir" dedi.
Mardin'de 10 ilçede 678 binada kurulan sandıklarda 555 bin civarında seçmenin sandık başına gittiğini belirten Vali Akkoyun, vatandaşların sorunsuz bir şekilde oylarını kullandığını söyledi.
Vali Akkoyun konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Seçim günü itibariyle de tedbirlerimizi üst düzeyde almış bulunmaktayız. Yaklaşık 9 bin güvenlik kuvvetleri personelimizle, vatandaşlarımızın huzur içerisinde oylarını sandığa yansıtmaları için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. İnşallah seçim sonuna kadar vatandaşlarımız huzur içerisinde oy kullanacaklardır. Bizler de bu anlamda gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımıza da iradelerini sandığa yansıtma konusunda gösterdikleri gayret için teşekkür ediyorum. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MARDİN
Son Dakika › Politika › Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve ailesi oylarını kullandı - Son Dakika
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
Erzurum'da 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma süreci devam ediyor.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in oy kullanmasının ardından, önünde taşınan kalp krizi geçiren vatandaşı fark etmemesi dikkat çekti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı. Çelik, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin gücünün gösterileceği, yüksek katılımlı olmasını umdukları bir seçime gidildiğini söyledi.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi. Eşi Fatma Doğan ile birlikte Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gelen Doğan, 1145 nolu sandıkta oyunu kullandı. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, 'Seçimlerde inşallah demokrasimiz güçlenerek çıkacaktır. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.
Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı. Kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 6 bin 40 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Bazı seçmenler arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle okula gelirken bazıları da evcil hayvanlarıyla sandığı gitti. Serhan Tüzer ve Emine Okan isimli seçmenler, köpekleriyle birlikte oy kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Aksu, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1291 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve okuldan ayrıldı.
Oy kullanma işlemi devam ederken, Karabük'te SMA hastası olan İsmail İnce, ambulansla oy kullanmak için Anayasa İlkokulu'na götürüldü. İnce, ambulansın içerisinde sağlık görevlilerinin yardımıyla oy kullanarak demokratik hakkını kullandı.
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