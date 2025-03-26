Mardin Valisi üs bölgesinde jandarma ve komandolarla iftar yaptı - Son Dakika
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Politika

Mardin Valisi üs bölgesinde jandarma ve komandolarla iftar yaptı

Mardin Valisi üs bölgesinde jandarma ve komandolarla iftar yaptı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin Dibek Tepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı Üs Bölgesinde jandarma ve komandolarla iftar yaptı.

26.03.2025 13:34  Güncelleme: 13:35
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin Dibek Tepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı Üs Bölgesinde jandarma ve komandolarla iftar yaptı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde güvenlik güçleriyle bir araya gelen Vali Akkoyun, onların fedakarca görevlerini sürdürdüğünü vurguladı. İftar programında konuşan Vali Akkoyun, "Vatanımızın her köşesinde, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimiz, hiçbir engel tanımadan sorumluluklarını yerine getirmektedir. Jandarmamız ve komandolarımız, cesaretleri, disiplinleri ve vatan sevgileriyle milletimizin gurur kaynağıdır. Aziz şehitlerimizin kanıyla sulanan bu kutsal topraklar, kahramanlarımızın gösterdiği eşsiz fedakarlık sayesinde ilelebet hür ve bağımsız kalacaktır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, 1. İdare Mahkeme Başkanı Osman Kaba ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mardin Valisi üs bölgesinde jandarma ve komandolarla iftar yaptı - Son Dakika

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