Marmara Adası\'ndaki Heyelan: Bakan\'dan Taziye

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu vefat eden işçi için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rahmet diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinde bulunan bir mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu vefat eden işçiye rahmet dileyerek şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir'in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Arama-kurtarma çalışmaları devam eden işçimize sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." - ANKARA