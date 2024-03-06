Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçimler öncesi vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Marmaris'in geleceği için hazırladıkları projelerini 9 Mart'ta açıklayacağını belirten Yazıcı 'Çok çalışacağım bunu sizlerde göreceksiniz ' dedi.

06.03.2024 19:44  Güncelleme: 19:51
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçimler öncesi vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Marmaris'in geleceği için hazırladıkları projelerini 9 Mart'ta açıklayacağını belirten Yazıcı 'Çok çalışacağım bunu sizlerde göreceksiniz ' dedi.

31 Mart Mahalli ve Yerel seçimler öncesi ilçe genelinde her gün ziyaretlerine devam eden Başkan Adayı Serkan Yazıcı bu sabah Marmaris Yalancıboğaz'da bulunan Yat Marina'da tekne bakım onarım emekçileri, yat kaptanları ve marinanın yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, sorunların farkında olduğunu ve çözümlerini de hazırladığını belirtti. Yazıcı, tekne bakım çalışması yapan işçiler ile beraber sohbet etti öğlen yemeği yedi.

Marmaris Yat Limanı'nda vatandaşlar ve esnaf ile de bir araya gelen Yazıcı Yat Limanı'nın yenileme işlemlerine de değinen Yazıcı 'Bana yetki verildiği takdirde Marmaris'e yakışmayan hiçbir görüntü göremeyeceksiniz. Muhteşem güzelliklere sahip olan kentimizde 12 ay misafirlerimizi ağırlayacağız " diyerek çok çalışacağını vurguladı.

Yazıcı, ziyaret programları dahilinde İçmeler Mahallesi'ndeki Dostlar kahvesinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Serkan Yazıcı 'Her mahalle için ayrı bir başarı hikayesi yazacağız. Çok çalışacağım bunu sizlerde göreceksiniz birlikte başaracağız . İçmeler denizi yeniden eski günlerdeki tertemiz olacak, gemiler geldi araştırmalara başladılar, sezon içinde ve bitiminde temizlikler yapılacak" diyerek vatandaşlardan gelen talepleri dinledi soruları cevapladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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