Maviş\'ten Orman Köylülerine Destek

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'un orman köylüleri ve kooperatiflerinin taleplerini Ankara'ya taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelen Maviş, Sinop'un üretim gücünü şahlandıracak adımlar için destek istedi.

Sinop'ta geçtiğimiz günlerde orman kooperatifleriyle gerçekleştirdiği geniş kapsamlı istişare toplantısının ardından Milletvekili Nazım Maviş, Bakan İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek orman köylüsünün beklentilerini, üretimde karşılaşılan engelleri ve çözüm önerilerini bizzat aktardı. Ziyarette, orman köylülerinin üretim gücünü artıracak ve kooperatiflerin kapasitesini güçlendirecek konular ele alındı. Maviş, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, Bakan Yumaklı'ya konuya gösterdiği yakın ilgi, hassasiyet ve destekleri için teşekkür etti. - SİNOP