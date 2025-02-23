Mazıdağı Belediyesi Gelir-Gider Tablosunu Açıkladı: Parke Taşı Gideri 14 Milyon TL

Politika

Mardin'in Mazıdağı ilçesinin DEM Partili belediye, gelir ve gider tablosunu belediye binasına astı. Yol yapımı konusunda eleştirilen belediye, parke taşı giderini 14 milyon 499 bin TL olarak açıkladı.

DEM Partili Belediye, gelir-gider tablosunda parke taşı ödemesini 14 milyon 499 bin TL olarak açıkladı. Belediye, Mardin 1. Amatör Lig'inde mücadele eden ve bütün futbolcuları anlaşmazlık nedeniyle ayrılan Mazıdağspor'a da 420 bin TL destek verdiğini açıkladı.

Gelir ve giderleri kalem kalem yazan DEM Partili Belediye, temsil ağırlama giderini 524 bin TL, tanıtım giderlerini 3 milyon 811 bin TL, akaryakıt giderlerini 2 milyon 247 bin TL, Mazıdağı personel LTD. ŞTİ. giderlerini ise 22 milyon 561 bin 874 TL olarak açıkladı.

DEM Partili Kudret Uçuk'un ilk icraatı makam odasını değiştirmek olmuş, durum tepki toplamıştı. Daha sonra Dünya Basın Gününde bir gazeteciyi tehdit ettiği iddiasıyla gündeme gelen Uçuk, ilçede bulunan halk kütüphanesini kapatma talebinde bulunarak vatandaşlardan yine tepki almıştı.

Mazıdağı ilçesinde daha önce kayyumun vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlamak için parke taşı döşediği yol da DEM Partili belediye tarafından bozulmuştu. Belediye, çözümü ise kullanılamaz hale gelen yola kaya parçaları dökmekte bulmuştu. - MARDİN