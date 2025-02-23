Mazıdağı Belediyesi Gelir-Gider Tablosunu Açıkladı: Parke Taşı Gideri 14 Milyon TL - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mazıdağı Belediyesi Gelir-Gider Tablosunu Açıkladı: Parke Taşı Gideri 14 Milyon TL

Mazıdağı Belediyesi Gelir-Gider Tablosunu Açıkladı: Parke Taşı Gideri 14 Milyon TL

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki DEM Partili belediye, gelir ve gider tablosunu kamuoyuna açıkladı. Parke taşı giderini 14 milyon 499 bin TL olarak raporlayan belediye, ayrıca Mazıdağspor'a 420 bin TL destek verdi.

23.02.2025 13:34  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinin DEM Partili belediye, gelir ve gider tablosunu belediye binasına astı. Yol yapımı konusunda eleştirilen belediye, parke taşı giderini 14 milyon 499 bin TL olarak açıkladı.

DEM Partili Belediye, gelir-gider tablosunda parke taşı ödemesini 14 milyon 499 bin TL olarak açıkladı. Belediye, Mardin 1. Amatör Lig'inde mücadele eden ve bütün futbolcuları anlaşmazlık nedeniyle ayrılan Mazıdağspor'a da 420 bin TL destek verdiğini açıkladı.

Gelir ve giderleri kalem kalem yazan DEM Partili Belediye, temsil ağırlama giderini 524 bin TL, tanıtım giderlerini 3 milyon 811 bin TL, akaryakıt giderlerini 2 milyon 247 bin TL, Mazıdağı personel LTD. ŞTİ. giderlerini ise 22 milyon 561 bin 874 TL olarak açıkladı.

DEM Partili Kudret Uçuk'un ilk icraatı makam odasını değiştirmek olmuş, durum tepki toplamıştı. Daha sonra Dünya Basın Gününde bir gazeteciyi tehdit ettiği iddiasıyla gündeme gelen Uçuk, ilçede bulunan halk kütüphanesini kapatma talebinde bulunarak vatandaşlardan yine tepki almıştı.

Mazıdağı ilçesinde daha önce kayyumun vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlamak için parke taşı döşediği yol da DEM Partili belediye tarafından bozulmuştu. Belediye, çözümü ise kullanılamaz hale gelen yola kaya parçaları dökmekte bulmuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Mazıdağı, Ekonomi, Güncel, mardin, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Mazıdağı Belediyesi Gelir-Gider Tablosunu Açıkladı: Parke Taşı Gideri 14 Milyon TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 AK Parti’den Osman Gökçek’e kritik görev AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev
14:08 Erdoğan’ın masasındaki son anket Erdoğan'ın masasındaki son anket
13:37 Kürşad Zorlu, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer aldı Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 15:20:14. #1.12#
SON DAKİKA: Mazıdağı Belediyesi Gelir-Gider Tablosunu Açıkladı: Parke Taşı Gideri 14 Milyon TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.