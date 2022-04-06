MEB'den velilere "LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerini kontrol edin" uyarısı - Son Dakika
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MEB'den velilere "LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerini kontrol edin" uyarısı

06.04.2022 13:26
MEB'den velilere "LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerini kontrol edin" uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da uygulanacak merkezi sınava girecek öğrencilerin sınav bilgileri, 14 Nisan'a kadar kontrol edilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da uygulanacak merkezi sınava girecek öğrencilerin sınav bilgileri, 14 Nisan'a kadar kontrol edilebilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında merkezi sınavın başvuruları ve onay işlemleri Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen başvuru işlemlerine ilişkin öğrencilerin sınav bilgilerinin "e-okul.meb.gov.tr" üzerindeki e-Okul Veli bilgilendirme sisteminden 14 Nisan'a kadar kontrol edilmesi gerekiyor.

Bakanlık, LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerinin kontrolü konusunda velilere bilgilendirme mesajı da gönderdi. Öğrencilerin bilgilerinde sorun bulunması halinde, veliler, düzeltme taleplerini okul müdürlüklerine iletebilecek.

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milli eğitim bakanlığı, Haziran, Nisan, LGS, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MEB'den velilere 'LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerini kontrol edin' uyarısı - Son Dakika


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