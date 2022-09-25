TBMM Başkanı Şentop, vefatının 10. yılında Neşet Ertaş'ı andı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ertaş'ın "Allı Turnam"ı söylediği videoyu alıntılayarak, "Toprağın, memleketin, muhabbetin, sevdanın, ayrılığın, gurbetin, velhasıl insanın hikayesini, gönlünün aynası türküleriyle yaşatan ve sesiyle, sözüyle, sazıyla yaşayan büyük usta Neşet Ertaş'a rahmetle…" ifadelerini kullandı.
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