Meclis dün böyleydi, bugün böyle! İşte Bakan Fidan'ın karşılandığı an - Son Dakika
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Politika

Meclis dün böyleydi, bugün böyle! İşte Bakan Fidan'ın karşılandığı an

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Dün İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Bakan Ali Yerlikaya, CHP'li vekillerin protestosu ile karşılaşmış ve arbede çıkmıştı. Bugün ise gözler Dışişleri Bakanlığı bütçesi sebebiyle TBMM'ye gelen Bakan Hakan Fidan'a çevrilmişti. CHP'li vekillerin Fidan'ı olaysız karşıladığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.

21.11.2024 14:20
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Dün Meclis'te İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmesinde CHP'li vekiller ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve heyeti arasında arbede çıktı. Kayyum protestosu yapan Ali Mahir Başarır başta olmak üzere CHP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girmesini ve görüşmelerin başlamasını engellemeye çalışması üzerine itişmeler yaşandı. Yaşanan arbedeye birçok siyasi isimden tepki yağdı.

DIŞİŞLERİ BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Bugünse TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay raporu görüşülecek.

TOKALAŞTILAR

Öte yandan dün yaşananların ardından bugün yeni bir arbedenin çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Salona sakin bir şekilde giren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komisyona katılan milletvekilleri ile tokalaştı. Tokalaşmanın ardından Fidan, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Meclis dün böyleydi, bugün böyle! İşte Bakan Fidan\'ın karşılandığı an

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Son Dakika Politika Meclis dün böyleydi, bugün böyle! İşte Bakan Fidan'ın karşılandığı an - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    CHPKK ilk seçimde Biiznillah yerle yeksan olacak. 33 20 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Mahir başarır süzme o c 27 17 Yanıtla
  • Halil İbrahim Tüfekçi:
    Hakan Fidan Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olması gerekir. 28 11 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    2028 Cumhurbaşkanı Adayımızdır çok görmeyin Severiz kendisini... 26 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    adamdır hakan fidan 27 8 Yanıtla
  • Timur Yılmaz:
    Yemezzzzzz çünkü 17 11 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Totoları yemedi herhal. 16 11 Yanıtla
  • Hakan Tunca:
    adamlar korkuyor başka açıklaması yok 15 12 Yanıtla
  • ismail çevik:
    iki yüzlü ler 6 3 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    ADAMLIK madamlıktan ALADIR 4 2 Yanıtla
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