Meclis dün böyleydi, bugün böyle! İşte Bakan Fidan\'ın karşılandığı an

Politika

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Dün Meclis'te İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmesinde CHP'li vekiller ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve heyeti arasında arbede çıktı. Kayyum protestosu yapan Ali Mahir Başarır başta olmak üzere CHP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girmesini ve görüşmelerin başlamasını engellemeye çalışması üzerine itişmeler yaşandı. Yaşanan arbedeye birçok siyasi isimden tepki yağdı.

DIŞİŞLERİ BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Bugünse TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay raporu görüşülecek.

TOKALAŞTILAR

Öte yandan dün yaşananların ardından bugün yeni bir arbedenin çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Salona sakin bir şekilde giren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komisyona katılan milletvekilleri ile tokalaştı. Tokalaşmanın ardından Fidan, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.