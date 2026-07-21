Meclis tatile girmiyor: 30 Temmuz'a kadar çalışma kararı - Son Dakika
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Meclis tatile girmiyor: 30 Temmuz'a kadar çalışma kararı

Meclis tatile girmiyor: 30 Temmuz\'a kadar çalışma kararı
21.07.2026 22:35
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TBMM'nin çalışma takvimi tartışmaları sonucu AK Parti'nin önergesi kabul edildi. Genel Kurul, 30 Temmuz'a kadar çalışacak. Muhalefet plansızlığı eleştirirken, İYİ Partili Türkoğlu protez bacakla şehit ailelerinin sesini duyurdu.

'MECLİS'İN 30 TEMMUZDA BİTİP BİTMEYECEĞİNDEN BİLE HABERİNİZ YOK'

Siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler bölümünde AK Parti grubunun Meclis'in çalışma takvimine ilişkin önergesi üzerine görüşmelere başlandı. Önerge üzerine söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, "1 Haziran'dan itibaren herkes, 'Normalde kanunen 1 Temmuz itibarıyla Parlamento kapanacak. Sizin bundan sonra haziran itibarıyla, temmuz itibarıyla çalışma programınız nedir, takviminiz nedir? Hangi kanunları, hangi yasaları getireceksiniz Genel Kurula, Hangi komisyonlarda hangi kanunlar görüşülecek?' diye defalarca bu soruları sorduk. Şu anda, eminim, beni duyan AK Parti'li milletvekili arkadaşlarımız bile kesinlikle Meclisin ne zaman tatile gireceğini, süreç yasası gelecek mi, gelmeyecek mi hiçbir şeyden haberi yok. Böyle bir plansızlık olur mu? Böyle kendi gündemine hakim olmayacak şekilde, Meclisi çalıştıramayacak düzeyde bir anlayışla bu işler yürür mü? Bu önergede bile 30 Temmuz'u son tarih olarak belirtmişsiniz ama 30 Temmuzda bitip bitmeyeceğinden bile haberiniz yok" ifadelerini kullandı.

'EYLÜL SONUNA KADAR ÇALIŞALIM'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise AK Parti grup yönetiminin plansız, savruk bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek, "Meclis 1 Temmuz'da tatile girecekti, girmezsin çalışalım. Biz, netiz. 23'ünde girmesin. 30 mu? Hayır, biz 30'a razı değiliz, biz eylül sonuna kadar çalışacağız; var mısınız, nereye gidiyorsunuz? Eylül sonuna kadar çalışalım. Diyorsunuz ki, 'Çocukları şiddetten koruyalım ve biz bununla ilgili bir yasa tasarısı hazırladık, getirdik.' Evet, getirin, sonuna kadar çalışalım ama gelip burada halkın, milletin sorunlarının çaresi olmayacak, konuyu ıskalayan, ceza adaletini sağlamayan, sosyal devleti, sosyal desteği, eğitimi, ekonomiyi ihmal eden bir yasayla gelecekseniz biz burada düzeltmek için sabahlara kadar çalışırız; bunu da böyle bilin" diye konuştu.

İYİ PARTİ'Lİ TÜRKOĞLU PROTEZ BACAKLA KÜRSÜYE ÇIKTI

Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ise kürsüye protez bir bacakla çıktı. Elindeki bacağı gösteren Türkoğlu, "Hemen Meclisimizin 300 metre aşağısında, Güvenpark'ta 9 gündür eylemde olan gazi erlerimizin ve şehit erlerimizin ailelerinin bu protez bacakla birlikte sizlere selamlarını iletiyorum. 9 gündür oradalar ve seslerini duyurmak istiyorlar. Ne diyorlar? Bir vatan ayakta duruyorsa, onun harcında şehitlerin al kanı, gazilerin, tıpkı burada gördüğünüz gibi, eksilen uzuvları, dinmeyen acıları vardır. Bu topraklarda eğer bir bayrak hala dalgalanıyorsa, ezanlar okunuyorsa, hür ve bağımsız bir şekilde gezebiliyorsak mutlaka bu kahramanların emekleri var, son nefesini veren şehidin kanı, gazinin uzvu var. İşte, bugün bu kürsüden sesi çoğu zaman duyulmayan er şehit ailelerimizin ve er gazilerimizin meselelerini dile getirmek için bu kürsüdeyiz" dedi.

AK PARTİ'NİN, MECLİS'İN 30 TEMMUZ'A KADAR ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

Siyasi parti temsilcilerinin önerge üzerine yaptığı görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Adan, önergeyi oylamaya sundu. Oylama sonucunda önerge kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre TBMM Genel Kurulu 30 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışacak. Genel Kurul'da görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: DHA

Politika, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis tatile girmiyor: 30 Temmuz'a kadar çalışma kararı - Son Dakika

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