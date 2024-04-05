Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Bakan Ertuğruloğlu kürsüde konuşma yaptığı esnada telefonu çaldı. Bakanın telefonunun Kıraç'ın seslendirdiği Fenerbahçe 100. Yıl Marşı şeklinde çaldığı duyuldu.
O anlarda apar topar telefonunu susturmaya çalışan Bakan Ertuğruloğlu'nun o anları gündem oldu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüleri paylaşan Fenerbahçeliler "Adam doğru yolu seçmiş", "Bırak çalsın, neden kapatıyorsun?", "Fenerbahçe aşkı tartışılmaz" şeklinde yorumlar yaptı.
Son Dakika › Politika › KKTC Dışişleri Bakanı'nın Telefonu Fenerbahçe Marşıyla Çaldı - Son Dakika
Samsun'da bir mahallede muhtarlık seçiminde tek kadın aday olan Nurcan Korkmaz, seçim günü kabinlere konulan 'Nurdan Kaçmaz' isimli aday pusulasının sahte olduğunu iddia ederek, Samsun İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. 'Nurdan Kaçmaz'ın azaları içinde Survivor yarışmacılarının bazılarının isimlerinin olması dikkat çekti. Nurcan Korkmaz, seçimin tekrarlanmasını talep etti.
Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, avukatların sorunlarına değinerek, hukukun üstünlüğünün egemenliği için mücadelelerinin süreceğini belirtti.
Alanya'nın Alanya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda başkanlığa seçilen Osman Tarık Özçelik, gerçekleşen devir teslim töreniyle görevini devraldı. Başkan Özçelik, 'Allah sağlık sıhhat verirse Alanya'mıza bir süre de ben hizmet etmek için buradayım' dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den aday olan Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Baltacı, görevine başlamadan önce Kastamonululara hitap ederek, şehirde saygı, sevgi, huzur ve mutluluğu hakim kılacaklarını ve beklentilere layık olacaklarını söyledi.
MHP'den Simav Belediye Başkanı seçilen Kübra Tekel Aktulun, görevi Fatih Kalay'dan devraldı. Aktulun, belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Simav'ın ilk seçilen kadın belediye başkanı olduğunu söyledi. Yüksek inşaat mühendisi olarak mesleki tecrübelerini görevine de yansıtacağını belirten Aktulun, görevi devraldığı Fatih Kalay'a teşekkür etti. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP İlçe Başkanı Bayram Yılmaz da Simav'ın daha yaşanılabilir bir kent olması için çalışacaklarını ifade etti.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdür Yaman Ağırlar'ın başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya Asayiş Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe personeli ve Dış İlçe personeli video konferans yoluyla katıldı. Toplantıda huzur ve güven ortamının devamı için kararlar alındı.
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