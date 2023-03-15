AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı - Son Dakika
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AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı

15.03.2023 19:34
AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti grubunda imza toplanmaya başlandı.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti grubunda imza toplanmaya başlandı.

AK Parti'de, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı. AK Parti'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Tek aday olarak milletvekillerinin imzasıyla Erdoğan'ın adaylığı teklif edilecek ve oylama yapılacak. Ayrıca MHP'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza toplanması ve grup kararı alması bekleniyor. Sürecin sonunda Erdoğan'ın oybirliğiyle Cumhur İttifakının cumhurbaşkanı adayı olarak YSK'ya bildirilmesi planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı - Son Dakika
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