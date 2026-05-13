Meclis'te Kayseri'nin 2027 Kültür Başkenti İlanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meclis'te Kayseri'nin 2027 Kültür Başkenti İlanı

13.05.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda Kayseri'nin 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ilanı kutlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'nin "2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesinin büyük anlam ve değer taşıdığını vurguladı.

Şehrin tarihi önemiyle bugünkü birikimine işaret eden Özdemir, "Orta Anadolu'nun kalpgahı konumunda olan Kayseri, sanayinin, ticaretin, tarımın, turizmin ve sağlığın da merkezidir. Cumhuriyetimizin gözbebeği, istikbalimizin lokomotifi, Türklüğün ve İslamlığın burcudur." dedi.

Özdemir, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş başta olmak üzere Türkiye ve Türk dünyasına büyük hizmetleri bulunan çok sayıda devlet adamının ata toprağının da Kayseri olduğuna dikkati çekerek, şehrin, "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi nedeniyle başta Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu'nun hayırsever iş insanı İzzet Baysal'ı andı.

Türk İslam Medeniyetinin vakıf anlayışına değinen Coşkunyürek, bu kadim medeniyet anlayışını yaşatan en önemli isimlerden birinin de merhum İzzet Baysal olduğunu dile getirdi.

Coşkunyürek, "Rahmetle, şükranla andığımız İzzet Baysal, sahip olduğu servetini milletine vakfederek çağımızın en mümtaz şahsiyetlerinden biri olarak temayüz etmiş, yalnızca Bolu'nun değil, ülkemizin de gönlünde müstesna bir yer edinmiştir." diye konuştu.

Şehrin birçok yerinde merhum Baysal'ın izine rastlanabileceğini söyleyen Coşkunyürek, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin 30 bini aşkın öğrencisiyle Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumları arasında bulunduğuna dikkati çekti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, milletvekillerinin, toplumun aynası olduğunu kaydederek, bu nedenle topluma örnek davranışlar sergilenmesinin önemine değindi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'te Kayseri'nin 2027 Kültür Başkenti İlanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

07:25
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
06:28
Trump, 9 Yıl Sonra Çin’i Ziyaret Etti
Trump, 9 Yıl Sonra Çin'i Ziyaret Etti
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:40:59. #7.12#
SON DAKİKA: Meclis'te Kayseri'nin 2027 Kültür Başkenti İlanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.