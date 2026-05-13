Meclis'te Kayseri'nin 2027 Kültür Başkenti İlanı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'nin "2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesinin büyük anlam ve değer taşıdığını vurguladı.

Şehrin tarihi önemiyle bugünkü birikimine işaret eden Özdemir, "Orta Anadolu'nun kalpgahı konumunda olan Kayseri, sanayinin, ticaretin, tarımın, turizmin ve sağlığın da merkezidir. Cumhuriyetimizin gözbebeği, istikbalimizin lokomotifi, Türklüğün ve İslamlığın burcudur." dedi.

Özdemir, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş başta olmak üzere Türkiye ve Türk dünyasına büyük hizmetleri bulunan çok sayıda devlet adamının ata toprağının da Kayseri olduğuna dikkati çekerek, şehrin, "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi nedeniyle başta Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu'nun hayırsever iş insanı İzzet Baysal'ı andı.

Türk İslam Medeniyetinin vakıf anlayışına değinen Coşkunyürek, bu kadim medeniyet anlayışını yaşatan en önemli isimlerden birinin de merhum İzzet Baysal olduğunu dile getirdi.

Coşkunyürek, "Rahmetle, şükranla andığımız İzzet Baysal, sahip olduğu servetini milletine vakfederek çağımızın en mümtaz şahsiyetlerinden biri olarak temayüz etmiş, yalnızca Bolu'nun değil, ülkemizin de gönlünde müstesna bir yer edinmiştir." diye konuştu.

Şehrin birçok yerinde merhum Baysal'ın izine rastlanabileceğini söyleyen Coşkunyürek, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin 30 bini aşkın öğrencisiyle Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumları arasında bulunduğuna dikkati çekti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, milletvekillerinin, toplumun aynası olduğunu kaydederek, bu nedenle topluma örnek davranışlar sergilenmesinin önemine değindi.