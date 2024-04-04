Mehmet Ertaş Edremit Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Politika

31 Mart seçimlerinde CHP'den Edremit Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, düzenlenen devir teslim töreni ile görevine resmen başladı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş CHP Edremit İlçe Örgütü'nde toplandı. Sancaklar, bayraklar ve bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile belediye hizmet binasına kadar yürüdüler. Belediye hizmet binası önünde çok sayıda vatandaş Başkan Ertaş'ı büyük bir coşku ile karşıladı. Edremit Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından başkanlık makamına geçen Başkan Mehmet Ertaş, görevi sona eren Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından çiçekle karşılandı. Görevi devralan Başkan Ertaş, bugüne kadar görev yapan tüm belediye başkanlarına ve çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Ertaş, devir teslim töreninin ardından halka hitaben yaptığı konuşmada, seçimlerin demokratik bir şölen olduğunu belirterek tüm Edremitlilere teşekkür etti. Ayrıca, ülkede bir arayışın olduğunu ve CHP'nin bu umudu temsil ettiğini ifade ederek, bu sorumluluğun altından geleceklerine inancını dile getirdi.

Ertaş yaptığı konuşmada, "31 Mart'ta gerçekleştirdiğimiz demokrasi şöleninde kendim ve ekibim adına tercih edilmenin mutluluğunu, sizler adına da gururunu yaşıyorum. Seçim kampanyası başladı ve 31 Mart'ta sona erdi. Şimdi sıra, Edremit zamanı, Balıkesir zamanı ve Türkiye'de bir, beraber olma zamanı geldi.

31 Mart'ta görüyoruz ki ülkemiz genelinde bir sıkıntının oluştuğunu ve arayışa düşüldüğünü 31 Mart'ta CHP'nin umut olduğunu görüyoruz. Bu umut Türkiye genelinde göreve gelen belediye başkanı arkadaşlarımıza önemli bir sorumluluk yüklüyor. Ancak bu sorumluluğun altından üstün bir şekilde kalkacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

Törenin sonunda Çamcı Camii İmamı Ramazan Savan'ın okuduğu dualarının ardından başkanlık makamına geçen Ertaş, annesi Hatice Ertaş'ın elini öperek koltuğuna oturdu. Tebrikleri kabul eden Başkan Ertaş, yeni dönemde Edremit'e ve Balıkesir'e hizmet etmek için kararlı olduklarını vurguladı. - BALIKESİR