Mehmet Özcan CHP'den İstifa Etti

YÜZDE 53 OY ALMIŞTI

Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP üyeliğinden istifa etti. Özcan'ın istifası, partinin sistemine işlendi. Mehmet Özcan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin adayı olarak yüzde 53,11 oy alarak Keşan Belediye Başkanı seçilmişti. Özcan'ın istifasıyla birlikte CHP'den istifa eden belediye başkanı sayısı 23'e yükseldi.

Ayşenur DEMİRTAŞ/ANKARA,