Mehmet Tosun Bodrum\'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un her mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ederken, ""Bodrum bizim evimiz, gidecek başka yerimiz yok" diye konuştu.
Gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanan Tosun, "Bu sene olacak, sizinle birlikteyiz", "Bodrum, altyapı, su ve ulaşım konusunda sizden hizmet bekliyor." diyerek dert yanan vatandaşlara "Birebir diyalog ve müzakere ile Bodrum'un çözemeyeceğimiz tek bir sorunu bile yok. 30 yıldır ihmal edilmişlik artık net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Bodrum'a kaybettiği zamanı 5 yıl içinde kazandırmak gibi büyük bir sorumluluğumuz var. Altyapıdan çevreye, içme suyu temininden ulaşıma, kültür-sanattan spora, turizmden tarıma kadar uzanan çok yönlü gelişme hamleleri ile Bodrum'un 30 yıldır özlemle beklediği işleri tek tek hayata geçirmek için göreve talibiz. İşimiz çok, bahanemiz yok" yanıtını verdi.
31 Mart'a kadar Bodrum'un tüm mahallelerini dolaşarak esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyeceğini, kayıt altına alacağını ve bu süreçte sıkmadık el bırakmayacağını söyleyen Mehmet Tosun, "Bu bir seçim çalışması değil, saha analizidir. Biz seçildikten sonra da sahada, her işin uzmanıyla dolaşmaya, bize ihtiyaç duyulan her konuda çözüm mercii olmaya devam edeceğiz. Çok çalışıp, çok üreteceğiz. Daha önce yaptık, yine yapacağız" ifadelerini kullandı.
"Bodrum bizim evimiz"
"Bodrum bizim evimiz. Gidecek başka bir yerimiz yok" diyen Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, "Bu güzel coğrafyayı değer üreten, doğal varlıklarına, medeniyetlerin mirasına sahip çıkan, tüm kesimleri kucaklayan bir vizyonla yönetme zamanı geldi, hatta geçiyor. Bodrum'un artık beklemeye tahammülü olmayan sorunları var. Halkımız teveccüh gösterir de bize görev verirse, önce su sorununu acilen çözüme kavuşturacağız. Bu konu artık belediyelerin imkanlarını aşmış durumda. Bunu ancak kamu kaynaklarını Bodrum için seferber ederek yapabiliriz" şeklinde konuştu.
Bodrum'da küçük esnafın turizmden yeterli kazanım sağlayamadığını söyleyen Tosun, "Yıllardır konuşulan dört mevsim turizm hedefine yönelik hiçbir adım atılmadı. Oysa Bodrum turizmi, yalnızca deniz kum ve güneşten ibaret değil. Bodrum'un eşsiz bir doğası, tarihi, kültür birikimi, gastronomisi var, fakat ne yazık ki turizmde doğru şekilde değerlendirilemiyor. Turizm alternatiflerini geliştirmek ve buna uygun altyapıyı bir an önce oluşturmak zorundayız. Esnafımızın turizmden hak ettiği payı alabilmesinin tek yolu bu. Bunu Bodrum esnafına borçluyuz. Bodrum'da turizmi yıl boyu canlı tutacak projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi. - MUĞLA
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