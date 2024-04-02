Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ikinci dönemine başladı

Düzce Valiliği, Özel Kreşte Yaşanan Darp Olayı İçin Soruşturma Başlattı

Düzce Valiliği, özel bir kreşte yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda, konuyla ilgili ön tetkikler gerçekleştirildi ve sorumlu denetim komisyonu tarafından kuruluş incelenmeye alındı. Velinin şikayeti üzerine adli soruşturma da başlatıldı ve tüm iddialar hassasiyetle incelenerek gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.