"Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan! - Son Dakika
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"Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!

17.08.2022 14:37

018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki, "Adam kazandı" sözlerine ilişkin konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Adam 20 senedir kazanıyor. Bir tek Muharrem İnce adamı salladı. 20 seçim kaybetmişler, 'Adam kazandı' lafını bana bırakıyorlar. Hadi oradan!" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile gazeteci Merdan Yanardağ arasında yaşanan tartışma giderek büyüyor. Hatırlanacağı üzere Yanardağ,24 Haziran 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin İnce'ye "Gel seçim gecesini konuşalım" çağrısında bulunmuştu. İnce'den Yanardağ'a yanıt geldi.

"BU ARKADAŞLARLA BENİ KANALINA ÇIKAR"

Seçim gecesi; Engin Altay, Yaşar Tüzün, Tanju Özcan, Hasan Akgün ile birlikte yaklaşık 50- 60 kişi birlikte olduklarını söyleyen İnce, "Ben bu kadar anlattım inanmıyorsunuz. Bu arkadaşlarla beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. Seçim gecesi neredeymişim açıklayalım" dedi.

"BÖYLE GAZETECİLİK OLUR MU?"

Yanardağ'a yönelik sert ifadeler kullanan İnce, "Sen bunu yapamazsın. Patronun parayı keser. Merdan bunu yapamaz, diğer haber kanalları onu da çağrısın, CHP vekillerini de beni de çağırın, seçim gecesini konuşalım. İftira atmaktan vazgeçin insanlara. Hodri meydan. Bu arkadaşlarla birlikte çıkmak istiyorum. Suskunluklarını anlamış değilim. Tanju Özcan, 'yüzde 99 İnce'nin anlattıkları doğrudur' dedi. Tele1, HalkTv, CNN, Fox... Kim istiyorsa, günün 24 saati... Benim çözümüm bu. Bir daha da iftira atma, yiyorsa çağıracaksın konuşturacaksın. Gazeteciliğin temeli cevap hakkına saygı göstermektir. O kanalı nasıl kurduğunu da biliyorum, sen maaşlı bir adamsın. Sormayacağım bunları, belediyelerden aldığın paraları da sormayacağım. Bana soru soruyor, ben derdimi anlatamıyorum. Böyle gazetecilik olur mu? Senin iktidar medyasından ne farkın var?" diye devam etti.

"BİR TEK MUHARREM İNCE ADAMI SALLADI"

İnce, gazeteci İsmail Küçükkaya'ya seçim gecesi attığı mesaja da açıklık getirdi. İnce "Ben bu kadar anlattım inanmıyorsunuz. Adam kazandı demişim, adam 20 senedir kazanıyor. Bir tek Muharrem İnce adamı salladı. 20 seçim kaybetmişler, adam kazandı lafını bana bırakıyorlar. Hadi oradan!" ifadelerini kullandı.

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