Menteşe Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü Kutladı

Politika

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yayımladığı mesajında, "Emeğin, emekçinin ve dayanışmanın bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

Başkan Köksal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1 Mayıs işçilerin, emekçilerin birlik ve dayanışmasının, hukukun, demokrasinin, mücadelenin, barışın, kardeşliğin ve baharın günüdür. Yaşamın her alanında üretenlerin, alın teri ile hayata değer katanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Menteşe Belediyesi olarak işçimize, alın terine ve emeğe değer veren bir anlayışla çalışıyor, Menteşemize güzel hizmetler kazandırmak istiyoruz. Bu anlamlı günde emeğe ve emekçiye saygı duyan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor işçilerimizin, emekçilerimizin insanca yaşayabilecekleri, daha güzel bir geleceğe, umuda ve mutluluğa sahip olduğu, haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin olmadığı, emeğin sömürülmediği, işçi-emekçi haklarına saygı temelinde aydınlık bir gelecek temenni ediyorum. Yaşasın 1 Mayıs" - MUĞLA