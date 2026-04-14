Başkan Köksal Aras Sanayi esnafıyla bir araya geldi

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Menteşe sanayi sitesinde esnafla bir araya gelerek sanayi esnafının öncelikli sorunlarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Aras, ziyaret kapsamında sanayi esnafının özellikle yol düzenlemeleri ve terk edilmiş hurda araçların kaldırılması yönündeki taleplerini dinledi. Sorunlara ilişkin planlamanın sahada yapıldığını ifade eden Aras, belediye ekiplerinin kapsamlı bir çalışma başlatacağını açıkladı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Bugün sanayi esnafımızla bir aradaydık. Öncelikli talepleri olan yol düzenlemeleri ve terk edilmiş hurda araçların kaldırılması için planlamamızı yerinde yaptık. Ekiplerimizle, hurdaların bölgeden temizlenmesi de dahil olmak üzere geniş çaplı bir çevre temizliği için çalışmalara başlıyoruz" dedi. - MUĞLA