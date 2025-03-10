Menteşe Belediyesi, Almanya ile Kültürel İşbirlikleri Geliştiriyor

Menteşe Belediyesi, Almanya'nın Sindelfingen Belediyesi ile iş birlikleri geliştirmek amacıyla, Avrupa Konseyi Kongresi Yerel Yönetimler Meclisi Başkanı ve Sindelfingen Belediye Başkanı Dr. Bernd Vöhringer ile beraberindeki heyeti Menteşe'de ağırladı.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte ağırladığı Alman heyetiyle önemli temaslarda bulunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Doğal ve kültürel zenginliklerimiz, yöresel lezzetlerimiz ve yaşam kültürümüzle eşsiz bir mirasa sahibiz. Bu değerlerimizi uluslararası platformlarda tanıtmayı, Avrupa'daki şehirlerle dostane ilişkiler kurarak kültürel, teknolojik, ticari, sosyal ve sanatsal alanlardaki iş birliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Avrupa Konseyi Kongresi Yerel Yönetimler Meclisi Başkanı ve Sindelfingen Belediye Başkanı Dr. Bernd Vöhringer'in ziyareti, bu açıdan büyük önem taşıyor. Konuklarımız için kapsamlı bir gezi programı hazırladık. Türkiye'de koruma amaçlı imar planının yapıldığı ilk kent olan Menteşe'de tarihi mekanları gezdirdik. Ardından, özel bir hava ve su sirkülasyonuna sahip, üçüncü derece kentsel sit alanı olan Karabağlar Yaylası'nı tanıttık. Kurduğumuz dostluk köprüleri sayesinde çok kültürlü etkinlikler, gençlik değişim programları, dijitalleşme ve akıllı kentler gibi alanlarda iş birlikleri gerçekleştireceğiz. Menteşe'yi yalnızca ülkemizde değil, yurt dışında da doğası, kültürü, turizmi ve yöresel lezzetleriyle tanınan bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Sindelfingen otomotiv ve tekstil üretimiyle öne çıkıyor

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı bir şehir olan Sindelfingen, modern bir sanayi şehri olarak tanımlanmaktadır. Otomotiv endüstrisinde önemli bir yere sahip olan şehir, Mercedes-Benz'in en büyük üretim tesislerinden birisini barındırmaktadır. Sindelfingen aynı zamanda 1870'li yıllardan itibaren de el işi kumaşların üretildiği köklü bir tekstil endüstrisine de sahiptir. Her ne kadar sanayi şehri olarak tanımlansa da özellikle şehrin merkezinde yer alan ve günümüze kadar korunmuş pek çok tarihi yapıya da ev sahipliği yapmakta olan şehrin nüfusu ise 65 Bin'dir. - MUĞLA