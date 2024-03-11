Meral Akşener, Çubuk ve Pursaklar'da esnaf ziyaretinde bulundu

Meral Akşener'den Çubuk ve Pursaklar'da esnaf ziyareti
ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çubuk ve Pursaklar'daki esnafları ziyaret ederek yerel seçimlerde partisine destek istedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçesindeki esnafları ziyaret etti. Ziyaret sırasında caddedeki dükkanları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dileyen Akşener, yerel seçimlerde partisine destek istedi. Akşener, bir vatandaşla yaptığı sohbette partisinin DEM Parti ile değil, seçime tek başlarına gireceklerini söyledi.
Bir telefoncuya giren Akşener, "Seçimler geldi. Bütün siyasi partiler gibi biz de geldik oy istemeye, düştük ocağına, oyunu istiyoruz" diye konuştu.
Akşener bir ayakkabıcı ile yaptığı konuşmada, "Size faydası olacak kişiye oy verin" dedi.
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