Meral Akşener\'den aylar sonra ilk mesaj

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aylar sonra sessizliğini bozdu. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AKŞENER'DEN KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Akşener mesajında şunları söyledi: "Hayatın her alanında karşılaştığı ayrımcılığa, zorbalığa ve haksızlığa karşı yıkılmayan, mücadeleden vazgeçmeyen değerli kadınlar, Ne yazık ki uzun bir zamandır, erkek egemen diskurların, kadın kimliği üzerinden biçilen toplumsal rollerin ve dayatmaların oldukça kolay olduğu ve normalleştirildiği günlerden geçiyoruz.

Ancak şunu unutmayın ki, böylesi netameli zamanlarda verilen hiçbir mücadele yalnızca bireysel değil, toplumsal dönüşümün de bir parçasıdır. Çünkü tarihimizde de nicelerine şahitlik ettiğimiz gibi kadınlar, toplumun üreten, yöneten, değiştiren ve dönüştüren en kıymetli gücüdür. Bu gücün sadece belirli günlerde değil, her zaman hatırlarda kalmasını diliyor, Emeğiyle, zekâsıyla ve cesaretiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum..."