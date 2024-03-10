Meral Akşener Gönen\'de Esnaf Ziyaretleri Yaptı

Politika

Balıkesir'in Gönen ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretleri yaptı. Vatandaşların ilgi gösterdiği Akşener, bir iş yerinden turşu ve asma yaprağı satın aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Gönen ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Kahvehanede vatandaşlarla konuşan Akşener, hayat pahalılığı ile ilgili şikayetleri dinledi. Büyükşehir ve Gönen belediyeleri için adaylarına oy isteyen Akşener, daha sonra girdiği bir iş yerinden alışveriş yaptı. Turşu ve sarma için asma yaprağı satın alan Akşener, ürünlerin parasını almak istemeyen esnafa parayı başında çevirerek 'bereketli olsun' temennisi ile bıraktı. Bir vatandaşın kahve ikramını kırmak istemeyen Akşener'in yardımına Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez yetişti ve seçime kadar kahve içmeye geleceğine dair söz verdi. - BALIKESİR