İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Olağanüstü Kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın, bayramın mutluluklarla dolu geçmesini dileyerek, Gazze'de yaşanan soykırımı kınadı ve Rabbimize şükretti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye ve MESKİ personeli ile iftarda bir araya gelerek bayramlaştı. Seçer, personeline teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 31 Mart yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçilen Osman Çelik'e görevi törenle teslim etti.
Seçimde beklediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurultayda aday olmayacağını açıkladı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 düzensiz göçmen çalıştırdığı tespit edilen bir işletmeye 227 bin 8 TL idari para cezası uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmalarda 41 düzensiz göçmen yakalanırken, ayrıca çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli de gözaltına alındı.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Apaydın, bayram tatili süresince trafik kurallarına riayet edilmesini ve sürücülerin uykusuz ve yorgun bir şekilde araç kullanmamalarını istirham etti. Ayrıca, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesi temennisinde bulundu.
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