Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazan Bayramı için mesaj yayınladı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Apaydın, bayram tatili süresince trafik kurallarına riayet edilmesini ve sürücülerin uykusuz ve yorgun bir şekilde araç kullanmamalarını istirham etti. Ayrıca, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesi temennisinde bulundu.