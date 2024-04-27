Meral Akşener, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti

Politika

Meral Akşener, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ederek başarılar diledi.

İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda aday olmayan Akşener, kurultayda 611 oyla yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ederek başarılar diledi. Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA