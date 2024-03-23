Meral Akşener Kütahya'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Meral Akşener Kütahya'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Meral Akşener Kütahya\'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'da seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, partisinin Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Tekdemir'e destek istedi. Konuşmasında, ramazan ayında Müslümanların Gazze'de katledildiğini ve Doğu Türkistan'da Çin mezalimi altında en ağır işkenceleri gördüğünü belirten Akşener, emekli maaşlarına değinerek, emeklilere bayram ikramiyesi ve seyyanen zam talebinde bulundu. Ayrıca, 100 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini ifade etti.

23.03.2024 17:15  Güncelleme: 17:16
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında kente gelen Akşener, Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, partisinin Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Tekdemir'e destek istedi.

Akşener, Zafer Meydanı'nda yaptığı konuşmada, ramazan ayında Müslümanların Gazze'de katledildiğini, Doğu Türkistan'da Çin mezalimi altında en ağır işkenceleri gördüğünü, dünyanın buna sessiz kaldığını söyledi.

Emekli maaşlarına değinen Akşener, şöyle konuştu:

"10 bin lira emekli maaşı alan bir insan evini geçindiremez. Kira verse ölür, kira vermese de aç kalır. Diyorum ki Sayın Erdoğan, her şey senin iki dudağın arasında. Şimdi bayram ikramiyesini işçilere 7 bin lira yapacaksın. Emeklilere bayram ikramiyesini 7 bin lira yaptıktan sonra da 11 bin lira derhal seyyanen zam vereceksin. Emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın. Ben bunu her gün söylüyorum. Her söylediğimde de bir cevap veriyor: 'Bütçe buna uygun değil.' Siz bunu vereceksiniz ve emekliyi mutlu edeceksiniz. Sonra hep beraber emeklinin oyuna talip olacağız ama siz bunu vermediğiniz takdirde ben Meral Akşener olarak sizlerin, emeklilerin oyuna talibim."

Akşener, 100 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini ifade etti.

Daha sonra Akşener, vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA

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