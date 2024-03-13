Meral Akşener Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Politika

Meral Akşener Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu

Meral Akşener Niğde\'de esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, siyasi gerilimlere gerek olmadığını söyleyerek, 'Şahısların yaptığı işlere bağırırım ben. İşe bağırmak hakkımız ama anasını, babasını, çocuğunu, eşini karıştırmak doğru değil' dedi.

13.03.2024 15:55  Güncelleme: 16:01
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, siyasi gerilimlere gerek olmadığını söyleyerek, "Şahısların yaptığı işlere bağırırım ben. İşe bağırmak hakkımız ama anasını, babasını, çocuğunu, eşini karıştırmak doğru değil" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Niğde'ye geldi. Partililer ve vatandaşlar tarafından Şadırvan Park'ta karşılanan Akşener, Yeni Çarşı esnafını ziyaret ederek, Niğde Belediye Başkan Adayı Naim Erem'e destek istedi. Akşener, "Bütün siyasi partiler gibi biz de oy istemek için geziyoruz. Niğde Belediye Başkan Adayı Naim Erem'e destek için buradayız. Onların yapacağı iyi belediyecilik bizi iktidara taşır. Onun için geldik, oylarınıza talibiz, ocağınıza düştük" ifadelerini kullandı. Akşener, siyasi gerilimlere gerek olmadığını söyleyerek, "Şahısların yaptığı işlere bağırırım ben. İşe bağırmak hakkımız ama anasını, babasını, çocuğunu, eşini karıştırmak doğru değil. Bunları düzeltmek lazım" dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektiren Akşener, daha sonra kentten ayrıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Meral Akşener Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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