Meral Akşener, Sinan Oğan'la görüşme konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi: İstediği görevi verebilir - Son Dakika
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Meral Akşener, Sinan Oğan'la görüşme konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi: İstediği görevi verebilir

20.05.2023 14:26

İYİ Parti lideri Akşener, 14 Mayıs seçimleri sonrası ilk kez kameralar karşısına çıktı. Bir gazetecinin "Sinan Oğan ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna Akşener, "Kılıçdaroğlu bu konudaki görüşmeleri yürütüyor. Ben görüşme yapmadım. Hiçbir itirazım yok, arzu ettikleri her türlü görevi, talebi yerine getirebilir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk kez kameralar karşısına çıktı.

SİNAN OĞAN İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

2. tur hakkında değerlendirmeler yapan Akşener, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener'e "Sinan Oğan ile bir görüşmeniz oldu mu?" diye soruldu.

"KILIÇDAROĞLU'NA HER TÜRLÜ YETKİYİ VERDİK"

Akşener şunları söyledi: "Biz Kılıçdaroğlu'nu adayımız olarak gösterdik, dün de arkasında durduk bugün de arkasındayız! Kılıçdaroğlu'nun kazanması için elimizden geleni yapacağız. Kendisine Oğan ya da bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere kendisine her türlü görüşme yetkisini, varsa talepleri o talepleri yerine getirme yetkisini verdik.

"HİÇBİR İTİRAZIM YOK"

Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bu konudaki görüşmeleri yürütüyor. Ben görüşme yapmadım. Hiçbir itirazım yok, arzu ettikleri her türlü görevi, talebi yerine getirebilir."

YORUMLAR (4)
  • Erdem: Meral hnm ikna etsenizde by by kemal yarıştan çekilse Oğan aday olsa mademki bu kadar sözünüz geçiyor yoksa bu seçimi kazanma ihtimaliniz yok Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Suleyman Dag: Aksener 7 2=9 c.baskan yardımcısı olacak ogan ile birlikte. Masallah elini kaldırsan yardımcıya dokunacak nasıl bir sistem bu anlamadim. Tayyip Erdoğan gitsin ne olursa olsun diyorsunuz. 14 mayistakinden daha ağır travma geçireceksiniz. Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Travmayı yaşıyan taraf sence hangisi...?? 73 İl'de % 7 oy kaybeden olmasın sakın. Kim gelirse gelsin ,fatura yine bizlere çıkıcak ,bunu yaşıyarak göreceğiz.. 2 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Meral Akşener, Sinan Oğan'la görüşme konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi: İstediği görevi verebilir - Son Dakika


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