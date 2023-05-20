İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk kez kameralar karşısına çıktı.
2. tur hakkında değerlendirmeler yapan Akşener, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener'e "Sinan Oğan ile bir görüşmeniz oldu mu?" diye soruldu.
Akşener şunları söyledi: "Biz Kılıçdaroğlu'nu adayımız olarak gösterdik, dün de arkasında durduk bugün de arkasındayız! Kılıçdaroğlu'nun kazanması için elimizden geleni yapacağız. Kendisine Oğan ya da bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere kendisine her türlü görüşme yetkisini, varsa talepleri o talepleri yerine getirme yetkisini verdik.
Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bu konudaki görüşmeleri yürütüyor. Ben görüşme yapmadım. Hiçbir itirazım yok, arzu ettikleri her türlü görevi, talebi yerine getirebilir."
Son Dakika › Politika › Meral Akşener, Sinan Oğan'la görüşme konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi: İstediği görevi verebilir - Son Dakika