Meral Akşener, Sinan Oğan'la görüşme konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi: İstediği görevi verebilir

Kayıp koyun için havalandırdığı dron ile çok acayip bir görüntü kaydetti

2. tur öncesi iki tarafın da bir dezavantajı var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk kez kameralar karşısına çıktı.

SİNAN OĞAN İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

2. tur hakkında değerlendirmeler yapan Akşener, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener'e "Sinan Oğan ile bir görüşmeniz oldu mu?" diye soruldu.

"KILIÇDAROĞLU'NA HER TÜRLÜ YETKİYİ VERDİK"

Akşener şunları söyledi: "Biz Kılıçdaroğlu'nu adayımız olarak gösterdik, dün de arkasında durduk bugün de arkasındayız! Kılıçdaroğlu'nun kazanması için elimizden geleni yapacağız. Kendisine Oğan ya da bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere kendisine her türlü görüşme yetkisini, varsa talepleri o talepleri yerine getirme yetkisini verdik.

"HİÇBİR İTİRAZIM YOK"

Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bu konudaki görüşmeleri yürütüyor. Ben görüşme yapmadım. Hiçbir itirazım yok, arzu ettikleri her türlü görevi, talebi yerine getirebilir."