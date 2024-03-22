Meral Akşener Tekirdağ\'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Tekirdağ programına Marmaraereğlisi ilçesinden başlayan Akşener, esnafı ziyaret etti.
İYİ Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet İlker Atasever'in eşlik ettiği Akşener, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi.
Daha sonra Muratlı ilçesine geçen Akşener, Mustafa Kemal Caddesi'nde yaptığı konuşmada, dün Saray ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
Emekliler ve atanamayan öğretmenlerin durumunu yakından takip ettiklerini belirten Akşener, hükümetin politikalarını eleştirdi.
Seçime sayılı günler kaldığını anımsatan Akşener, şöyle konuştu:
"Bu seçimde hem belediye başkan adaylarına hem de kendime oy istiyorum. Eğer bizim partimiz bu seçimden hakikaten yarına yönelik güçlü çıkarsa 2028'e giden süreçte muhalefet nasıl yapılırmış, muhalefet yapılırken vatandaşın, milletin sesi nasıl olunurmuş göstereceğim.
Milletimiz velinimetimizdir. Sizin talepleriniz, sizin dertleriniz üzerinden muhalefet nasıl yapılır göstereceğim. Ben bugüne kadar hep birilerini seçtirdim. İlk defa şahsıma oy istiyorum. Diyorum ki elimi uzattım. Tutun ellerimi, görün muhalefet nasıl yapılır."
Daha sonra Hayrabolu ilçesine geçen Akşener, Alpullu Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.
Akşener'e ziyaretlerinde İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Gökhan Metiner ve partililer eşlik etti.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kırşehir'de yaptığı ziyaretlerde sahada uygulanabilirlik ve icraatın önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahada çalışma prensibini benimsediklerini belirtti. Tarıkdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın örnek liderlik ve çalışma azmiyle ülkenin daha ileri noktalara gitmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul temasları çerçevesinde İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Töre, İHA ziyaretinde İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ile görüştü. Ziyarette, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın önemi vurgulandı.
Güdül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın, Sapanlı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi ve seçimde destek istedi. Yalçın, Cumhur İttifakı'na destek veren siyasi partilerin ilçe başkanlarına ve eski başkanlara teşekkür ettiğini belirtti. Çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve her mahalleye ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Yalçın, Cumhur İttifakı olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.
AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan açık hava toplantısı için İBB iştiraki Metro İstanbul ve İETT ek seferler düzenleyecek. Yoğunluk takip edilecek ve gerektiğinde düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarındaki yürüyen merdivenler durdurulacak. İETT de miting güzergahındaki hatlara ek seferler koyacak. Acil durum frenlerinin gereksiz kullanılması ve diğer müdahaleler hakkında yasal işlem yapılacak.
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