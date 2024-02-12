Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 18 Mahallede Vatandaşlarla Buluştu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hafta sonunu merkeze uzak 18 ayrı mahallede vatandaşlarla bir araya geldi.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hafta sonunda Meram'ın merkeze uzak 18 ayrı mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlere AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları da katıldı. Bayat, Kayıhüyük, Kavak, İkipınar, Yeşildere, Kayadibi, Çomaklar, Sadıklar, Yeşiltekke, Çukurçimen, Hatunsaray, Sarıkız, Karaağaç, Botsa, Evliyatekke, Kilistra, Kumralı ve Kayalı mahallelerine yaptığı ziyaretlerde Başkan Kavuş, vatandaşlarla hasbihal etti. Kavuş, ziyaretlerinde bugüne kadar yapılan çalışmalar ve önümüzdeki süreçte yapılacaklar ile ilgili de bilgi verdi.
"Uzak mahallelerimizin refahı daima önceliğimiz oldu"
Gittiği mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu ilginin öncelikli kaynağının görev süresi boyunca bu mahallelerin sorunlarının çözümü için gösterdikleri hassasiyet olduğunu belirtti. Merkeze uzak mahalleleri yılda birkaç kez ziyaret etmeyi bir alışkanlık ve bir gelenek haline getirdiğinin ifade eden Başkan Kavuş, "Merkeze uzak mahalle, yakın mahalle ayırımını hiç yapmadık. Son 5 yılda bir taraftan talepleri karşıladık, diğer taraftan hizmette çıtayı her geçen gün biraz daha yükselttik. Bunu da bir 'hizmette seferberlik' ruhuyla yaptık. Bunun için öncelikle sorunların tespitini ve çözüm yollarını orada yaşayan mahallelilerimiz ile belirledik. Çözüm sürecini de, her bir mahallemizi yılda en az 2 kez olmak üzere muhakkak ziyaret ederek yakından takip ettik. Meram'ın tüm mahalleleri 'Gerçek Belediyecilik' anlayışıyla çok daha önce tanıştı. Gördüğü hizmeti takdir etti ve bunu da sandığa yansıttı. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de böyle olacak, tercihini 'Gerçek Belediyecilikten' yana kullanacak. Onlar da biliyorlar ki biz de hizmetlerimizin devamı için yine hazırız ve kararlıyız" dedi. - KONYA
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