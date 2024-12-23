Meram Belediyesi 2024 Yılını Değerlendirdi, 2025 Planları Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Meram Belediyesi 2024 Yılını Değerlendirdi, 2025 Planları Yapıldı

Meram Belediyesi 2024 Yılını Değerlendirdi, 2025 Planları Yapıldı

Konya'nın Meram İlçe Belediyesi, 2024 yılı çalışmalarını değerlendirdi ve 2025 yılı hedeflerini belirlemek üzere yılsonu toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Mustafa Kavuş, başarıyla tamamlanan projeleri ve gelecek hedeflerini paylaştı.

23.12.2024 14:03  Güncelleme: 14:05
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Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un başkanlığında yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2024 yılının değerlendirmesi ve 2025 yılının da çalışma planlamaları masaya yatırıldı.

Meram Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Başkan Mustafa Kavuş'un başkanlığında 2024 yılı çalışmalarını değerlendirmek ve 2025 yılı planlamalarını yapmak üzere yılın son toplantısında bir araya geldi.

"Hizmet ve projede bereketli bir yılı daha geride bıraktık"

Toplantıda öncelikle, 2024 yılı boyunca yapılan çalışmalar, hayata geçirilen hizmetler, gerçekleştirilen altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları masaya yatırıldı. Değerlendirmeler sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Kavuş, 2024 yılında hedeflenen birçok projenin başarıyla tamamlandığına dikkat çekerek, "Meram'ı geleceğe hazırlayacak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak hizmet ve projelerle dolu bir yılı geride bıraktık. Suriçi Çarşısı'nın tamamlanan etaplarından Konevi Sosyal Tesisi'ne, Müze Meram'dan imar ve altyapı hizmetlerine kadar her alanda önemli adımlar attık. Belediyeciliğin azim, gayret, tevazu, tecrübe, vizyon ve proje işi olduğunu bir kez daha gösterdik. Bu başarıda ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmaları büyük rol oynadı. Bu minvalde tüm birim amirlerimiz ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda Meram'ın 2025 yılı hedefleri de masaya yatırıldı

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise 2025 yılı hedeflerinin belirlenmesi oldu. Meram halkına daha iyi hizmet sunmak ve sunulan hizmetlerin aksama yaşanmadan sürdürülmesinin gerekliliğine işaret eden Başkan Mustafa Kavuş, geleceğin Meram'ını inşa etme adına her yeni yıla yeni projelerle girdiklerini ifade ederek, "2025 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sosyal, kültürel ve fiziki projelerle Meram'ı daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışacağız. Hizmetleri hayata geçirmek kadar, en mükemmel haliyle ve kesintisiz devam ettirmekte mühimdir. Bir aksaklık yaşanmaması adına en ince ayrıntısına kadar planlamalarımızı yapıyor, programımızı ortaya koyuyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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