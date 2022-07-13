Meram Belediyesi 41 parkı yeniledi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesine bağlı ekipler, 28 mahalledeki 41 parkı yenileyerek modern bir görünüme kavuşturdu.

Meram Belediyesine bağlı ekipler ilçenin 4 bir yanında çalışmalarına aralıksız şekilde devam ederken, merkeze uzak mahallelerdeki park alanlarında revizyon çalışması gerçekleştirildi. Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 28 mahalledeki 41 parkta, parke bordür işlemi gerçekleştirirken, zeminler ise kauçukla kaplandı. Yeni nesil çocuk oyun gruplarının montajının yapıldığı parklarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Parklar, yapılan çalışmalarla birlikte modern bir görünüme kavuşurken, mahalle sakinlerinin daha huzurlu vakit geçirebilmeleri ve çocukların daha güvenli alanlarda oyun oynamalarına imkan sağlandı.

"İlçe merkezimizdeki tüm hizmetleri uzak mahallelerimize de gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz"

Çalışmaları planlarken, yaklaşık 360 bin nüfusa sahip Meram'daki tüm bireylere dokunmayı hedeflediklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "İlçe merkezimizdeki tüm hizmetlerin merkeze uzak mahallelerimize de aynı oranda gerçekleştirilmesine özen gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm mahallelerimizdeki eksikleri tespit ederek ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımıza yön verdik, veriyoruz. Bu çerçevede merkeze uzak mahallelerimizdeki park alanlarının revizyona ihtiyacı olduğunu tespit ederek, mesai arkadaşlarımızla işe koyulduk. Bu mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin parklarda daha huzurlu vakit geçirebilmeleri ve çocuklarımızın daha güvenli alanlarda oyun oynayabilmeleri adına revizyon çalışmalarını gerçekleştirdik" dedi.

"İmkanlar doğrultusunda hemşehrilerimizin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz"

Merkeze uzak 28 mahalledeki 41 parkta ekiplerin aralıksız şekilde çalışarak yenileme işlemi gerçekleştirdiği ifade eden Başkan Kavuş, "Bu çerçevede parklarımızın eksiğine göre çalışmalar planlandı. Beton bölümler düzenlendi, parke ve bordür döşemeleri gerçekleştirildi. Yine merkez mahallelerimizde olduğu gibi çocuk oyun gruplarının olduğu alanların zeminleri kauçukla kaplandı. Yeni nesil çocuk oyun gruplarının montajı gerçekleştirildi. Böylelikle merkeze uzak mahallelerimiz de güzel ve çerçevede park alanlarına kavuşmuş oldu. İmkanlar doğrultusunda hemşehrilerimizin taleplerine daha önce olduğu gibi bundan sonra da cevap vermeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA